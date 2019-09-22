الامارات | نقل إمام المسجد النبوي الشريف الحذيفي إلى المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل إمام المسجد النبوي الشريف الحذيفي إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض إمام المسجد النبوي، علي الحذيفي، لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، ليغيب بذلك عن إمامة المصلين.

وقالت تقارير محلية سعودية إن الحذيفي (72 عاماً)، تعرّض لجلطة، لكن حالته مستقرة وبدأ بالتحسن.

وأثار الإعلان عن مرض الحذيفي، مخاوف لدى محبيه الذين اعتادوا سماع صوته في الصلوات الخمس بالمسجد النبوي الشريف، ويتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة فضائية متخصصة.

ولد علي بن عبدالرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي، عام 1947 في قرية القرن المستقيم ببلد العوامر في جنوب مكة المكرمة.

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ويحمل الشيخ الحذيفي درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وتولى الإمامة والخطابة لفترات في مسجد قباء بالمدينة المنورة، ثم عين إماماً وخطيباً للمسجد النبوي عام 1979، ونقل بعد ذلك إماماً إلى المسجد الحرام 1981، ثم أعيد إماماً وخطيباً للمسجد النبوي في العام التالي، وظل في منصبه حتى اليوم.

ويُعدُّ الحذيفي أحد أبرز القراء في السعودية والعالم الإسلامي، ويشارك في عدد كبير من الندوات الدينية بالعديد من الدول، وتبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية قراءاته القرآنية.