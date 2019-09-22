خدعوك فقالوا "عندك برد في المعدة".. نصائح للمصريين من هذا التوصيف الخاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

في الشتاء يعاني الكثير من الأشخاص وجعًا في منطقة البطن بشكل مفاجئ يأتي أثناء ممارسة حياتهم اليومية، ويعتقد الكثيرون أنه بسبب "برد في المعدة"، ومن أبرز أعراضه الإسهال والمغص بجانب الشعور بالغثيان.. لكن هل هذا صحيح؟

من هذا المنطلق؛ قالت الدكتورة مروة الحسيني، أخصائية أمراض الباطنة لمصراوي: "تنتشر شائعات منذ سنوات ومازالت تتردد حتى الآن بين عامة الناس، تفيد بأن أي شخص مجرد شعوره بمغص في بطنه يقولون له أنت مصاب ببرد في المعدة.. وعلميًا لا يوجد مرض يدعى برد المعدة، لكن التفسير وراء هذا الشعور قد يرجع إلى أعراض التهابات تحدث في المعدة (الأمعاء) أو النزلات المعوية".

وأضافت "مروة"، أن الأشخاص الأكثر عرضة لما يطلق عليه "برد المعدة"، هم كبار السن والأطفال خاصةً الرضع إذا كانوا في الحضانات ورياض الأطفال، ويتعاملون بكثرة مع غيرهم من الأطفال فتكون نسب حدوث العدوى كبيرة، وذلك لضعف جهاز المناعة لديهم.

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وأوضحت أخصائية أمراض الباطنة، أن من أبرز أسباب التهابات المعدة العادات والأطعمة الغذائية الخاطئة التي يتبعها كثير من الناس، مثل الإفراط في تناول البهارات والوجبات الدهنية والحارة والمحمرة وذات مكسبات الطعم، والوجبات السريعة.

"كما أن تناول مسكنات الألم الشائعة بشكل مبالغ وبدون استشارة طبيب، قد يؤدي إلى الإصابة بكل من التهاب المعدة الحاد والتهاب المعدة المزمن، والغريب أيضًا أو الذي يجهله العديد أن التوتر الشديد يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بنفس المرض"، بحسب مروة الحسيني.

أما النزلات المعوية من الالتهابات الحادة التي تصيب الجهاز الهضمي، وهي عبارة عن فيروس وبكتريا الـColi.E وغيرها من الفيروسات، نتيجة تقلبات الفصول وفي التغيرات المناخية المفاجئة، وتسبب للمصابين ألم شديدة يسبب الإسهال، وبالتبعية الهزال الشديد، نتيجة فقدان الجسم للكثير من العناصر المعدنية والفيتامينات المهمة، وفقدان الشهية، لإصابة بالخمول والكسل الشديد، بجانب الشعور بالغثيان والقيء المستمر، والإصابة بالدوار والدوخة.

وقدمت أخصائية أمراض الباطنة نصائح لتجنب الإصابة بهذه الأعراض، وهي تجنب تناول الخضراوات والفواكه الملوثة، وغير المغسولة بالشكل الصحيح، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة والملوثة بالبكتيريا والجراثيم والجاهزة، والحفاظ على درجة حرارة الجسم خلال تقلبات الطقس العديدة، وتغير درجات الحرارة في البيئة المحيطة.