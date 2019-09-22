احرص على إضافتها للطعام.. إليك أبرز 8 توابل مفيدة لصحة جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

تعتاد بعض السيدات على إضافة التوابل إلى الأطعمة عند تحضيره، لما تضفيه من مذاقٍ مميز ورائحة زكية للطعام، فضلًا عن احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز التوابل المفيدة لصحة الإنسان، وفقًا لموقع "Webmd".

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