«الخليج 365» في تعاون مثمر مع تويتر والعربية للعود خلال تغطية أسابيع الموضة العالمية 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 07:42 مساءً - حرصاً منها على التوسع العالمي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد، عمدت علامة العربية للعود، المصنّعة للعطور الشرقية الفاخرة، إلى التعاون مع مجموعة «الخليج 365» الرائدة، على هامش عروض الأزياء من مختلف عواصم الموضة العالمية؛ لتقديم محتوى فيديوهات مميز وفريد من نوعه.

عطور العربية للعود الراقية



ومن خلال شراكة «الخليج 365» مع Twitter Amplify، ارتأت العربية للعود اختيار منصة «الخليج 365» لإنشاء محتوى ترفيهي ذي جودة عالية، يلبي رغبتهم في عكس فرادة منتجاتهم وانتشارها عالمياً.



وتُعرض الفيديوهات على منصة «تويتر» حصرياً، حيث ستقدّم للمتابعين أبرز أحداث أسابيع الموضة لموسم ربيع 2020 في نيويورك، لندن، وباريس، والتي تتابعها محررات «الخليج 365» المختصات بالموضة والجمال، إضافة إلى تجوالهنّ في أروقة أسابيع الموضة؛ لدعم متاجر العربية للعود للوصول إلى العالمية حصرياً بمنظور مواكب.

خبيرة العطور أوليا بار من عاشقات عطور العربية للعود



كانت أولى المحطات في نيويورك، حيث رصدت كاميرا «الخليج 365» أحدث اتجاهات الموضة العالمية، ولاحظت نجاح امتداد عطور العود إلى نيويورك خلال أسابيع الموضة العالمية 2019. ومن ثم، انتقلت كاميرا «الخليج 365» إلى مدينة الضباب لندن، لتغطية أبرز الصيحات من أسبوع لندن للموضة، ورصد فرادة النغمات العطرية. وستكون المحطة الأخيرة في باريس، عاصمة الأناقة والفخامة والعطور العالمية الأكثر شهرةً.



وتهدف هذه الشراكة المميزة إلى تسليط الضوء على عراقة عطور العربية للعود ونشرها في العالم، حيث استعانت هذه العلامة الفاخرة بمجموعة «الخليج 365»؛ لتعزيز مكانتها في مختلف بلدان العالم.

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صيحات الموضة العالمية صار لها ستايل جديد مرتبط بالعطور في #أسبوع_الموضة في #لندن 🇬🇧



تابعوا تقرير #سيدتي، وشاركونا ما هي عطوركم المفضلة من #العربية_للعود؟#LFW@sayidatynet@arabianoud pic.twitter.com/FJnDYeINEl — مجلة سيدتي (@sayidatynet) September 19, 2019

ومن الجدير ذكره أن العربية للعود تعدّ واحدة من العلامات التجارية السعودية الرائدة التي نجحت في الانتشار على المستوى العالمي، وبالأخص أن جميع مصانعها للعطور موجودة في المملكة العربية السعودية، وتعمل على دعم وتمكين المرأة السعودية؛ من خلال تشغيل اليد العاملة من فئة النساء في إداراتها ومصانعها.

وتعدّ «الخليج 365» مجموعة رقمية تعنى بالترفيه وأسلوب الحياة للمرأة، يتخطى عدد زوار موقعها الإلكتروني 9 ملايين زائر شهرياً، وتتمتع بأكثر من 52 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، ولها أثرها المميز بقناتين على «سناب شات» مع 8 ملايين زائر شهرياً، و5 قنوات على «تويتر» بمعدل 900 ألف مشترك، و3 قنوات على «يوتيوب»، وهي أيضاً من أعلى المواقع والقنوات انتشاراً في الوطن العربي عموماً، والسعودية على وجه الخصوص.