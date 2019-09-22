من الجونة لدعم مبادرة "إتكلم عربي".. النجم مينا مسعود: فخور بوجودي هنا

منذ أن دب الفنان الكندي العالمي صاحب الأصول المصرية مينا مسعود، قدميه مطار الغردقة الدولي وهو محط أنظار المتواجدين داخل مهرجان الجونة السينمائي الدولي وصولًا إلى الجماهير المتابعة للمهرجان.

فمنذ اللحظة الأولى للنجم الكندي وهو يتحدث عن مصر والمصريين، فالبداية كانت من شرفة مقر إقامته بالجونة، حيث بث مقطع فيديو قصير يتحدث فيه إلى جمهوره حول العالم وأنه يخاطبهم من مصر تلك المرة، "الساعة الآن الثانية ظهرًا وفي تلك اللحظة وصلت إلى مدينة الجونة التي أزورها للمرة الأولى كونها مدينة جديدة وأنه آن الأوان للتجهيز لحفل الافتتاح".

وعلى هامش الدورة الثالثة للمهرجان، التقى "مسعود" بالنجمة منى ذكي والتقطت معها مجموعة من الصور، نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، معلقًا عليها، "إنتي جميلة كالعادة وأين أنت يا حلمي".

وخلال التصريحات الصحفية التي أجراها اللاعب مع عدد من الصحفيين المصريين، تحدث الفنان الكندي، عن الفنان عادل إمام وصفه بأنه "مارلون براندو العرب"، كما تمنى أن يشاركه بطولة أحد أفلامه.

Advertisements

كما كشف فى حواره لـ"الوطن" أنه فوجئ بإمكانيات مهرجان الجونة، وعن مشاركته قال، "أحببت أن أعود إلى بلدي مصر، التى غبت عنها سنوات طويلة، فما كان هناك أفضل من العودة لمصر إلا من خلال دعوة لمهرجان سينمائي رائع مثل الجونة".

واستكمل، "للعلم أنا لم أكن أتوقع كل هذا النجاح والمقومات الكبرى التي يمتلكها المهرجان، فحينما جئت إلى الجونة فوجئت واندهشت بإمكانيات المهرجان الرائعة التي تجعله واحدا من المهرجانات الكبرى بالعالم، فأنا فخور بحضوري إلى هنا، وسعدت للغاية حينما رأيت يوم الافتتاح فنانين من الذين كنت أشاهد أعمالهم وأنا طفل، مثل منى زكى ويسرا وهانى رمزي".

وخلال اللقاء التي سجلته الفنانة أمينة خليل مع النجم العالمي، حاولت اختباره في بعض العبارات المصرية الشعبية الشهيرة التي يتميز بها المصريين، مرددا بعض الكلمات كـ "فكك مني، كبر، وروش".

الشاب الكندي من أصول مصرية لم يتحدث فقط عن مصر والمصريين، بل أنه قرر دعم مصر في مبادرة وزارة الهجرة "اتكلم عربي" التي تم اختياره كسفير لها، وأنه من المفترض أن يتم تصوير معه خلال تلك الفترة بالقاهرة.