هاني البحيري لـ"الوطن": أحيانا بقدم فساتين هدية للفنانات دون مقابل

أعرب مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، عن سعادته بمشاركته في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، من خلال ارتداء العديد من الفنانات وملكات الجمال لأزيائه في الفعالية الفنية.

وقال "البحيري"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الفنانين ليلى علوي ورجاء الجداوي، يرتدون أزيائه خلال الحفل الختامي لـ"الجونة".

وعن أسعار إطلالات الفنانات، أوضح مصمم الأزياء: "مفيش حاجة اسمها كده، في فستاتين بتبقى غالية جدًا، وفساتين تانية ممكن أعمل عليها خصومات كبيرة، وأحيانا بقدم أزيائي كهدية بدون مقابل مادي"، لافتا إلى أن تصميماته "أسبشيل أورد" للفنانات.

يشار إلى أنه تألقت العديد من النجمات والإعلاميات، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، من توقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، أبرزهم، المذيعة بوسي شلبي، والفنانة داليا البحيري، والممثلة علا رشدي، والإعلامية شريهان أبو الحسن، وملكة جمال العرب 2019، والحاملة للجنسية المغربية، فريال زياري.

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وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالي.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، بينهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل، كما يحضره يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير.

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، إذ جسّد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني Aladdin، الذي تخطت إيراداته مليار دولار.