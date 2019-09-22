الامارات | %75 من المهاجرين السوريين إلى ألمانيا يتلقون إعانات بطالة

شكرا لقرائتكم خبر عن %75 من المهاجرين السوريين إلى ألمانيا يتلقون إعانات بطالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت إحصاءات رسمية في ألمانيا أن نحو ثلاثة أرباع المهاجرين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا بصورة كاملة أو جزئية يتلقون إعانات بطالة.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها وكالة التوظيف لشهر أغسطس الماضي أن 74.9% من السوريين الذين في عمر التوظيف يندرجون ضمن هذه المجموعة.

وبلغ معدل البطالة بين السوريين 44.2% في شهر يونيو الماضي، أقل بواقع أكثر من خمس نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي.

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يشار إلى أن معدل البطالة لا يشمل الأشخاص الذين يحصلون على دورات للغة أو الاندماج. ويمكن للذين يتقاضون أجراً ضئيلاً لا يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية الحصول على إعانات بطالة.

وأظهرت الإحصاءات أن 43% من الأفغان يتلقون إعانات بطالة، وبلغت نسبة البطالة بين اللاجئين الأفغان 26% في مايو الماضي.