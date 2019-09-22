ميساء مغربي تثير السخرية بـ"فستان على شبشب بورنس" في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

ظهرت النجمة ميساء مغربي خلال اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2019، بإطلالة جذّابة ومثيرة للجدل.

ميساء ارتدت فستانًا أخضر فيروزيا اتسم بالبساطة والرقة؛ لعدم احتوائه على أي تطريزات أو فصوص لامعة، ولكن المثير للسخرية أنها نسقت مع إطلالتها المفعمة بالحيوية والأنوثة "شبشب بورنس"، ما دفع مُحبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لابداء دهشتهم بروح الفكاهة.

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البعض أشاد بجمالها وأناقة فستانها، وآخرون هاجموها بسبب ارتدائها "شبشب بورنس" مع فستان، بينما اعتقد عدد منهم أنها ترغب في المزيد من الأضواء نحوها.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري. ويستمر توافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء خلال أيام المهرجان، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.