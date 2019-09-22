تشيز كيك ومربى وكوكيز.. وصفات مختلفة يمكن تحضيرها من الجوافة

تنتشر في الأسواق حاليًا فاكهة الجوافة التي تتميز بعناصرها الغذائية المتعددة، مما يعود على الجسد بفوائد صحية، وبخلاف ذلك، تعتبر الجوافة من الفواكة التي يمكن إدخالها في العديد من الوصفات اللذيذة.

ويقدم "هن" بعض الوصفات المختلفة التي يمكن إدخال فاكهة الجوافة من خلالها، كالتالي:

مربى الجوافة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل مربى الجوافة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة".

مقادير عمل مربى الجوافة

كيلو جوافة.

نصف كيلو سكر.

ليمون.

طريقة عمل مربى الجوافة

قومي بسَلْق الجوافة.

اضربيها في الخلاط.

ضعي السكر والليمون على الخليط بعد خفقه.

تشيز كيك الجوافة والكركدية

يمكن استخدام الجوافة في تحضير تشيز كيك اللذيذة.

وعرضت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل تشيز كيك الجوافة والكركدية، وذلك من خلال برنامجها "زي السكر"، المذاع على قناة "CBC سفرة".

مقادير عمل تشيز كيك الجوافة والكركدية

قاعدة الكيك

2 كوب بسكويت مطحون.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب سكر.

بشر ليمونة.

الحشو

كوب سكر.

2 كوب جوافة قطع.

4 علب كريم تشيز.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة بشر ليمون.

7 ملاعق صغيرة جيلاتين.

طبقة الكركدية

نصف كوب شربات كركدية.

3 ملاعق صغيرة جيلاتين.

طريقة عمل تشيز كيك الجوافة والكركدية

القاعدة

يساوى البسكويت ويضغط بالملعقة ثم يخبز لمدة 5 دقائق.

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طبقة الكركدية

يذاب الجيلاتين في الماء، ويسخن قليلا في المايكرويف.

يصفى ويمزج مع شربات الكركدية.

الحشو

تخفق الكريم تشيز مع السكر وبشر الليمون، ويضاف عصير الجوافة والليمون.

يضاف الجيلاتين المذاب في الماء، ثم قطع الجوافة وتقلب.

يصب الحشو فوق القاعدة في قالب التشيز كيك ويفرد.

تصنع تموجات في سطح التشيز كيك بالملعقة.

تصب فوقها طبقة الكركدية وتوضع في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك ثم تقدم.

كوكيز الجوافة

من الوصفات المختلفة أيضًا، كوكيز الجوافة، التي عرضت الشيف طريقة تحضيرها، أميرة شنب، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة".

مقادير كوكيز الجوافة

340 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 ونصف كوب دقيق.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

التوبينج

6 ملاعق كبيرة مربى الجوافة.

بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة كريمة أو لبن.

3 أكواب رقائق جوز الهند.

طريقة عمل كوكيز الجوافة

يسخن الفرن على درجة حرارة 180.

اخلطي الدقيق والملح في وعاء صغير، ثم الفانيليا، السكر، والزبدة.

ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

اخفقي البيضة بملعقة كبيرة من الكريمة أو الحليب لعمل غسول البيض.

شكلي العجين دوائر، ثم ضعيها في غسول البيض، ثم في جوز الهند.

ضعي عجين الكوكيز في ورقة زبدة داخل صينية.

اضغطي لأسفل على كل كرة باستخدام ملعقة صغيرة.

اغمسي ملعقة صغيرة في الدقيق في كل مرة، لمنع العجين من الالتصاق.

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من مربى الجوافة.

يمكن إضافة المربى بعد الخبز.

يخبز الكوكيز لمدة 20 دقيقة حتى تصبح رقائق جوز الهند ذهبية اللون.

اتركي الكوكيز تبرد تمامًا قبل التقديم.