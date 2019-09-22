إطلالات ثالث أيام مهرجان الجونة.. مينا مسعود بـ زي تراثي ولقاء الخميسي بـ جمبسوت

تألق العديد من الفنانين والفنانات في ثالث أيام فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في الغردقة، وسط حشد فني كبير.

والتقطت عدسة "الوطن" تألق العديد من النجوم على السجادة الحمراء، خلال فعاليات اليوم الثالث من المهرجان.

على رأس هؤلاء الفنانية جاء الفنان العالمي مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين" الذي تخلى عن الإطلالة الكلاسيكية والبدل والرسمية، وارتدى زي تراثي قديم، وظهر بسترة "أوف وايت" واسعة مُطرزة يدويا، في حين ظهر الفنان أمير عيد بإطلالة كاجوال مرتديا قميص أسود دون بليزر.

وبتصميم "هاف ستوميك" الكاشف عن البطن، وفتحة هوليود الكاشفة عن الساقين، تألقت الفنانة أروى جودة بفستان أبيض مع ميتالك لامع.

وارتدت الفنانة الأردنية صبا مبارك، فستان أصفر بتصميم مُشابه لفستان أروى جودة.

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وظهرت ميس حمدان بفستان ستان بدرجة من درجات الفسفوري، قصير وبكرانيش مع حمالات رفيعة، واعتمدت على الشعر القصير المنسدل والأقراط الماسية.

وظهرت ريهام عبدالغفور بفستان طويل من اللون الكافيه اللامع، مع الشعر الجرسون.

وحجز "الجمبسوت" نصيبه في اليوم الثالث، إذ ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بتصميم "وان شولدر" باللونين الأسود والأبيض، مع تسريحة شعر "ملمومة"، وأقراط ذهبية كبيرة الحجم.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالي.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، بينهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل، كما يحضره يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير.

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، إذ جسّد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني Aladdin، الذي تخطت إيراداته مليار دولار.