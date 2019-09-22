بالصور.. استوحي من "نجمات مهرجان الجونة" تصفيفة شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

اختيار تصفيفة شعر من أكثر الأمور صعوبه في اختيار إطلالات النجمات على "الريد كاربت"، فيقع بعضهن بين حيرة اتباع الموضة أو اختيار ما يتماشى مع نوع وشكل وجهها.

والاعتماد على تصفيفة شعر غير مناسبة قد تفسد إطلالة الفنانة في يومها المميز، ويعرضها للانتقادات والسخرية.

يستعرض لكِ "الخليج 365" خلال النقاط التالية أبرز إطلالات نجمات الفن بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

- تصفيفات الشعر المنسدلة على الظهر والكتفين

اعتمدت أغلبية النجمات على "الريد كاربت" بمهرجان الجونة 2019 على تصفيفات الشعر الناعم المنسدلة التي تناسب أكثر صاحبات الوجه المربع، وبعضهن أضافت بعض التموجات بطريقة الـ Wavy، ليظهرن بشكل جذاب ومفهم بالأنوثة، مثل: حلا شيحة، وإلهام شاهين، ونور، وملكة جمال العرب سارة التونسي، وإيمي سمير غانم، وياسمين صبري.

- تصفيفة الشعر المرفوع

تربعت تصفيفة الشعر المرفوع بقوة على أحدث صيحات قصات الشعر لعام 2019، تلك التسريحة الحديثة التي ظهرت في بداية الخمسينيات، اختارتها العديد من الفنانات على السجادة الحمراء بالمهرجان، مثل: منى زكي وبوسي شلبي ومي سليم وداليا البحيري وأروى جودة وروجينا، و درة وبشرى.

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وما يلائم تلك التسريحة الغرة العريضة ومنهن من يتمتع بجبهة عريضة، لا سيما تناسب هذه التصفيفة صاحبات الوجه المستطيل، بينما اختارت بعضهن الكعكة الكبيرة المرتفعة لأعلى وتنسيقها مع المجوهرات المنسدلة وربما الكبيرة.

وتمنح تسريحات الشعر المرفوع المرأة إطلالة أنيقة وراقية، وهي ملائمة جداً، يمكنك اعتمادها مع الشعر المشدود الى الخلف من دون أي خصلات منسدلة على الوجه.

- قصّة الفوكاريه

تجمع هذه القصة بين الكاريه وقصّة البوي، منحت تلك تصفيفة الشعر النجمات إطلالة ساحرة ومشرقة؛ مثل الفنانة أمينة خليل التي اعتمدتها في يوم افتتاح المهرجان، وتناسب هذه القصّة أكثر الوجه الدائري خاصّةً إذا كان عنقك طويلاً، لكن ذلك لا يمنعها بأنها تكون مناسبة ايضاً لجميع أشكال الوجه تقريباً. و يليق بهذه القصّة تسريحة الشعر المموّج والناعم أيضًا مع الغرّة الجانبية.

- تصفيفات الشعر النصف مرفوع

أطل عدد من الفنانات بمهرجان الجونة بتصفيفة الشعر النصف مرفوع، التي تعتبر من أسهل تصفيفات الشعر وتلائم غالبًا جميع المناسبات للمناسبة، إذا منحت الفنانة ليلى علوي وكندة علوش، وغادة عادل، ويسرا على السجادة الحمراء، إطلالة مفعمة بالأنوثة والعصرية.

منهن من اعتمادها مع ترك خصلات من شعرهن الناعم والمنسدلة أو مع ضفيرة صغيرة، وآخري طبقت التموجات عليها لإضفاء المزيد من الجاذبية.