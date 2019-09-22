استشاري تجميل: مواقع التواصل أعطت ثقة للناس في غير المختصين بالمجال

قال الدكتور عبد العزيز بشر، استشاري التجميل بالقصر العيني، إن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في إصابة البعض بـ"هوس عمليات التجميل".

وأضاف بشر، خلال حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج "صباح الورد" المعروض على فضائية ten، أن الطب أصبح يستخدم كـ"سلعة" مؤخرًا، وبصورة غير منضبطة، وذلك لمواكبة ما تشهده السوشيال ميديا من "هوس" بعمليات التجميل، مشيرًا إلى أن علم التجميل يعتمد في أساسه على الإصلاح.

وأوضح أن هناك عددا من الأطباء غير المتخصصين في مجال التجميل، أصبحوا يروجون لأنفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلهم محل ثقة لمتابعيهم، إلا أن ذلك ينتج عنه أضرارًا جسيمة.

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وأشار استشاري التجميل بالقصر العيني، إلى أن هناك عددا من الضوابط يجب تحققها، لإجراء جراحات التجميل، وهي:

أولا: أن يكون إجراء العملية "ضروريا".

ثانيا: إجراء عملية التجميل تحت إشراف طبيب متخصص في المجال.

ثالثا: إجراء عملية التجميل في مكان صحي مجهز بشكل متقن.