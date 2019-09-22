"يونيسف" تدعو لحذف فيديو تعذيب طفلة على يد والدها.. والأب: "ده قديم.. وأنا تبت"

علقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على واقعة اعتداء رجل على طفلته بالضرب على وجهها وإلقائها من علوّ، لجعلها تسير على قدميها، وذلك بعد نشر مقطع فيديو يوثق ما فعله، ما تسبب في إثارة الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الصفحة الرسمية لـ"يونيسف" على فيس بوك، نشرت بيانا، قالت فيه: "تابعنا خلال الساعات الماضية، الفيديو المفزع، والذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، أظهر شخصًا وهو يعنف طفلة بطريقة أثارت الصدمة لدى الجميع".

وأضافت المنظمة: "تعبر اليونيسف عن غضبها واستيائها الشديد من محتوى هذا الفيديو".

وأوضحت، في بيانها: "ترتكز تربية وتعليم الأطفال على الحنان واللطف، وليس العنف، العنف غير مقبول بأي شكل من الأشكال.. لا شيء يبرر استخدام العنف بشكل عام، بما في ذلك ضد الأطفال".

وذكرت "يونيسف"، أنها تعوِّل على الجهات الرسمية أخذ الإجراءات الحازمة ضد من ظهر في هذا الفيديو، وتحث جميع الدول على سن قوانين رادعة ضد من يمارس التعنيف تجاه الأطفال، كما تطالب بتوفير الحماية والدعم اللازمين لكل طفل، وتحديدا، المعرضين للعنف.

ودعت المنظمة، جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الامتناع عن إعادة نشر الفيديو المذكور، وذلك حفاظا على خصوصية الطفلة.

واختتمت "يونيسف"، بيانها، بمطالبة القائمين على إدارة كافة مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت هذا الفيديو والمحتوى المتعلق به، حذفه بأقصى سرعة ممكنة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لأب يعتدي على طفلته الصغيرة، بالضرب على ظهرها ووجهها وقدمها، لتعليمها السير، وتبين أن الرجل يحمل الجنسية الفلسطينية، ويعيش في المملكة العربية السعودية، بعدما زعموا أنه من الأردن.

الأردن نفى علاقته بالحادث

أكدت الأجهزة الأمنية الأردنية، أن مقطع الفيديو المتداول، لا علاقة له بها، وأنه لم يُصور في الأردن.

وبحسب وسائل إعلام أردنية محلية، أكد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن، عامر السرطاوي، أن الحادث، قام به رجل يحمل جنسية عربية، ولكنه وقع في إحدى دول الجوار.

اعتذار من الأب للنائب العام السعودي والمجتمع

قال الأب الفلسطيني، في مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، إنه يعتذر للنائب العام وللشعب والمجتمع، عما بدر منه خلال تعليمه ابنته المشي، من خلال ضربه لها، متابعا: "زوجتي صوَّرت هذا المقطع بشكل كيدي، حتى تصل إلى أغراض غير معروفة".

وأضاف أن الغرض مما ظهر بالفيديو، هو تعليم الطفلة، المشي، وهو ما نجح فيه، مستعرضا قدرتها على الحركة، لافتا إلى أنها بصحة جيدة، ولا تتعرض لتعنيف.

واستطرد: "الموضوع قديم، وتبت إلى الله، كنت أَمُرُّ بحالة نفسية، وكنت أحاول أن أمشِّي البنت"، لافتا إلى أن لديه 4 أبناء ومنشغل بتربيتهم، في ظل غياب والدتهم لمدة أسبوعين.

القبض على الأب

قال محمد العطا أبو قطيبة، من الرياض، صديق الأب صاحب الفيديو المتداول لضرب طفلته، إنه حال مشاهدته الفيديو شعر بالألم الشديد وعندما دقق في المشهد داخل الفيديو وجد أن صديقه هو من يقوم بذلك، فقام بقيادة سيارته على الفور وذهب إلى منزله من أجل معرفة ما حدث وكذلك معاتبته، موضحًا أنه جرى القبض عليه، أمس، وجرى استجواب أبنائه، والكشف الطبي عليهم، وهو الآن قيد التحقيق.

وأضاف "أبو قطيبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه وجد الشخص يبكي ويجلس أرضًا، ولم يستطع أن يقف من أجل تحيته، موضحًا أنه أراد معرفة توابع هذا العمل غير المبرر، ولم يكن يحتاج تبريرا.

وأكمل صديق الأب، تصريحاته: "الراجل قال لي الفيديو قديم، من سنة وأكتر كمان، ومراتي اللي صورته لي، عشان تستخدمه في أي وقت ضدي، دلوقتي أنا في خلاف مع زوجتي، وفيه شوية زعل، وأنا ما قادر ألبي لها كل طلباتها، بس زوجتي اللي صورتني واستعملت هذا الفيديو ضدي الآن".

واستنكر "أبو قطيبة"، موقف الأم، قائلا: "أنا على طول قلت له لو المجتمع زعلان منك عشان ضربت طفلتك، يبقى لازم المجتمع يزعل منها هي كمان، عشان هي تركتك تضرب الطفلة، واكتفت بالتصوير، فهي مشتركة بالجريمة".