الامارات | سلاح مُدهش يحرق دهون البطن

شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح مُدهش يحرق دهون البطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبتت دراسة لجامعة بنسلفانيا الأميركية أن زيت بذور اللفت يعد سلاحاً مدهشاً للتخلص من دهون البطن، والمساعدة على إنقاص الوزن بشكل عام.

وأشارت الدراسة الأميركية إلى أن الذين تناولوا زيت بذور اللفت فقدوا نحو 110 غرامات من دهون الجسم في الشهر، وبالتحديد في منطقة البطن، وعللت الدراسة هذه الميزة في زيت بذور اللفت، بأنه يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تنقض بالمعنى الحرفي للكلمة على دهون البطن، وتساعد على حرقها.

ويمكن دمج زيت بذور اللفت في النظام الغذائي، لاسيما نوع الزيت المعصور على البارد، إذ يحتفظ بأكثر عناصره الغذائية، ويمكن أيضاً دمجه في العصائر، على سبيل المثال، وتتم إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت بذور اللفت مع 100 غرام من عصير البرتقال، و100 غرام من الحليب قليل الدسم، و100 غرام من عصير الفراولة.