كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - سيشكل مكياج العيون الفاقع ترند ربيع 2020، فهو إحدى الصيحات التي ستكون منتشرة ورائجة جداً خلال هذا الموسم، بطرق وألوان مختلفة عنوانها الأساسي الجرأة والحيوية، بعيداً عن ألوان المكياج الهادئة والتقليدية.

فإن كنت ترغبين في الاطلاع على أبرز صيحات المكياج، سنقدم لك في ما يلي صور مكياج عيون فاقع ترند لربيع 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج العيون المائي

مكياج العيون المائي



يعد مكياج العيون المائي ذو الألوان الفاقعة، إحدى أبرز صيحات المكياج لربيع 2020، والذي يرتكز على مزج مجموعة من ألوان ظلال العيون البارزة، لا سيما الأزرق والتركواز والنيلي والأصفر والأخضر والزهري القوي. ويمكن اعتماد مكياج العيون المائي بطرق مختلفة، فإما يأتي ممتداً من مدمع العين مروراً بمنطقة فوق العين وصولاً الى أعلى الوجنتين، أو يتم استخدامه فقط فوق الرموش العلوية، أو يتم تظليل العين بشكل دائري يلف منطقة العين كلها.



مكياج العيون الملون الفاقع

مكياج العيون الملون الفاقع



يبدو أن مكياج العيون الملون سيستمر موضة رائجة لربيع 2020، بعدما كان رائجاً خلال عام 2019، لكن هذه المرة سيتميز هذا المكياج بالألوان الفاقعة المفعمة بالحيوية، والتي تحاكي الطبيعة في فصل الخريف، حيث سيتم تحديد العين بظلال العيون الفاقعة، لا سيما الأصفر القوي، الأزرق الداكن، الزهري الفاقع. ويتم تطبيق مكياج العيون الملون الفاقع خصوصاً عند حدود العين الخارجية، أو على كامل منطقة الرموش العلوية.



مكياج العيون الأصفر القوي

مكياج العيون الأصفر القوي



سيكون اللون الأصفر القوي، وتحديداً على كامل العين إحدى صيحات مكياج ربيع 2020، وهو لون حيوي جداً يحاكي الطبيعة في فصل الربيع، وهو يمنح المرأة إطلالة جريئة مفعمة بالأنوثة والحيوية. كما بالإمكان اعتماده بطرق مختلفة تبرز جمال العين بأسلوب جذاب، فإما يتم استخدامه فوق الرموش العلوية وعند مدمع العين، أو يتم تطبيقه على منبت الرموش العلوية والسفلية في الوقت نفسه.



مكياج العيون البرتقالي الصارخ

مكياج العيون البرتقالي الصارخ



مكياج العيون البرتقالي الصارخ سيكون إحدى أبرز صيحات المكياج لـ ربيع 2020، وهو سيمنح المرأة إطلالة عصرية جداً وخارجة عن المألوف، وقد تم رصد هذا المكياج على منصات عروض أسبوع نيويورك لربيع 2020، والذي أتى جريئاً جداً وخارجاً عن المألوف، حيث تم استخدامه فوق العين وصولاً الى الحاجبين، وممتداً على عظمتي الخدين.

إقرئي أيضاً

احصلي على مكياج كيم كارداشيان مع هذه المستحضرات

6 نصائح لمكياج ناجح للبشرة الحساسة

مكياج بنفسجي لاطلالة ناعمة بالتوربان