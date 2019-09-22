كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - إذا كنت تعانين من البشرة الجافة، فإنت على موعد بأن تصبح بشرتك أكثر جفافاً مع قدوم فصلين الخريف والشتاء اللذين يتميزان بالأجواء الباردة التي تساهم في جفاف البشرة وجعلها متشققة. لكن بإمكانك تجنب ذلك، من خلال استخدام أفضل ماسك للبشرة الجافة من المكونات الطبيعية الغنية بالمواد المرطبة والمنعّمة للبشرة.



ماسك زيت الزيتون

ماسك زيت الزيتون



يشتمل زيت الزيتون على الكثير من الأحماض الدهنية الصحية، وعلى مضادات الأكسدة والفيتامينات، التي تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة الجافة، حيث يتغلغل داخل مسام الجلد، فيزيد من مرونته ويرطبه بالشكل الكافي، ليمنحك بشرة فائقة النعومة. لذلك، قومي بشكل دوري بدليك بشرتك الجافة، في شكل دوري، بزيت الزيتون الطبيعي، وذلك بعد الاستحمام. اتركي الزيت الزيت على بشرتك لمدة ساعة من الوقت، بعدها شطفي بشرتك بالماء الفاتر.



ماسك زيت جوز الهند

ماسك زيت جوز الهند



زيت جوز الهند هو أحد الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات وأحماض الأوميغا 3، والمواد التي تعمل على ترطيب البشرة الجافة، إضافة الى أنه يعمل كمضاد للميكروبات التي تتعرض لها البشرة. قومي بمزج نصف كوب من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من كل من السكر البني وعصير الليمون الحامض. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبقيها على بشرتك الجافة واتركيه لمدة ربع ساعة، من ثم شطفيها بالماء الدافئ.



ماسك العسل

ماسك العسل



يعد العسل أحد المكونات الطبيعية التي تمتلك قدرة كبيرة على ترطيب البشرة الجافة، نظراً الى غناه بالفيتامينات والمعادن المفيدة في ترطيب وتنعيم البشرة، إضافة الى اشتماله على مضادات الأكسدة التي تؤدي دوراً فعالاً في التخلص من جفاف البشرة وجعلها ذات ملمس حريري. انطلاقاً من هذه الفوائد، قومي بتدليك بشرتك الجافة بالعسل الطبيعي، واتركيه عليها لمدة عشر دقائق، بعدها شطفي بشرتك بالماء الفاتر.



ماسك الألوفيرا

ماسك الألوفيرا



يشتمل الألوفيرا على خصائص ومضادات أكسدة تتغلغل بالبشرة لتستعيد نعومتها وتعزز من مرونتها، وتزيد قدرتها على مقاومة الجفاف، مما يجعله من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة الجافة. وللاستفادة من خصائص الألوفيرا في ترطيب البشرة الجافة، قومي باستخراج الهلام الموجود داخل نبتة الألوفيرا، وتطبيقه على بشرتك الجافة وتركه لمدة ربع ساعة حتى تمتصه البشرة جيداً. بعدها، قومي بتشطيف بشرتك بالمياه الدافئة.

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