أفضل الخلطات الطبيعية للتخلص من البثور وحب الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - إن كنت تعانين من مشكلة البثور وحب الشباب، التي تؤثر بشكل كبير على إشراقة البشرة وجمالها، فقد جمعنا لك في ما يلي أفضل الخلطات الطبيعية المجربة، التي تقضي تماماً على البثور وحب الشباب، بسرعة وفي شكل نهائي.



خلطة الشوفان

امزجي جيداً ملعقة كبيرة من الشوفان مع ملعقتين كبيرتين من الماء، ثم طبقي المزيج على بشرة وجهك مع إبقائه بعيداً عن منطقة العينين، واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة.

كرري هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً.

مشكلة البثور وحب الشباب



خلطة الخردل

قبل الخلود الى النوم، اخلطي جيداً ملعقتين صغيرتين من كل من الخردل والعسل، ثم افركي بالخليط البثور والحبوب واتركيه على وجهك طوال الليل. وفي الصباح، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الدافئة.

كرري هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوع.



خلطة اللبن والعسل

قومي بتسخين ملعقة كبيرة من العسل ومن ثم مزجها مع ملعقة كبيرة من اللبن. بعدها، طبقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. وعن انتهاء المدة، اغسلي وجهك بالمياه الباردة.

واظبي على تطبيق هذه الخلطة مرة يومياً حتى الحصول على النتيجة المرجوة.

أفضل الخلطات للقضاء على البثور

خلطة القرفة والعسل

اخلطي ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ملعقتين كبيرتين من العسل، ثم ادهني بشرة وجهك بالخليط واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي وجهك بالمياه الباردة وجففيه بفوطة قطنية ناعمة.

طبقي هذه الخلطة مرة يومياً حتى اختفاء البثور.



خلطة بياض البيض

بعد تنظيف وجهك جيداً، ادهنيه ببياض البياض بعد فصله نهائياً عن الصفار، ثم انتظري لمدة 20 دقيقة. بعد، اغسلي وجهك جيداً بالغسول الملائم واشطفيه بالمياه الفاترة.

كرري هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً، لكن يفضّل عدم استعمالها من قبل من يعاني من الحساسية.

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التخلص من البثور وحب الشباب

خلطة الملح

امزجي ملعقة كبيرة من الملح مع قليل من الماء حتى ذوبان الملح، من ثم طبقي المزيج بهدوء على مناطق البثور في وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

كرري هذه الخلطة مرة يومياً.

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