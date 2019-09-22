تسريحات شعر من أسبوع الموضة لربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - لم تنتهِ بعد عروض أزياء موسم ربيع 2020 التي تستضيفها العواصم العالمية حالياً. إلا أن أسبوع نيويورك استطاع أن يُظهر لنا العناوين العريضة لصيحات الموضة العالمية المقبلة بالإضافة إلى صيحات تسريحات الشعر التي ستتألقين بها في الربيع المقبل.



نفحات الثمانينيات كانت طاغية على الإطلالات، حيث ظهرت العارضات بشعر مجعّد يذكّرنا بجنون هذه الحقبة، بالإضافة إلى تسريحات ذيل الحصان والضفائر المجدولة وإكسسوارات الشعر... وغيرها من الصيحات التي ستطبع تسريحاتك المقبلة.



في ما يأتي أبرز تسريحات شعر من أسبوع الموضة في نيويورك لربيع 2020.



1. الشعر المفصول والمبلّل من كارولينا هيريرا

الشعر المفصول والمبلّل من كارولينا هيريرا



لم يستوح مزيّن الشعر تسريحات العارضات في عرض كارولينا هيريرا من تاريخ الدار ونمطه، بل سعى إلى أن تكون الإطلالات جريئة ولافتة فاعتمد تسريحة الشعر المبلّل فاصلاً الخصلات بعضها عن بعض بأسلوب شبابي ساحر، مضيفاً إليها القليل من الحجم والارتفاع.



2. ذيل الحصان المجدول من كريستيان سيريانو

ذيل الحصان المجدول من كريستيان سيريانو



استخدم مزيّن الشعر الكثير من الرغوة لتثبيت ذيل الحصان في مكانه، إلا أن التركيز الأكبر كان على العقدة التي توسّطت الرأس وحملت الجدائل المعقودة بطريقة محكمة. بدا الشعر مرفوعاً بالكامل إلى الوراء من دون أي خصلات متحرّرة أو ظاهرة.

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3. خصلات متحرّرة في من ريبيكا مينكوف

خصلات متحرّرة في من ريبيكا مينكوف



ظهرت العارضات على خشبة ريبيكا مينكوف بتسريحة الشعر المعقود والمنخفض إنما بأسلوب مريح ومتحرّر. لم يتمّ شدّ الخصلات بل تُركت عفوية ومتموّجة، حتى أن العقدة لم تكن محكمة بل بدت متحرّرة مع خصلات متطايرة.



4. نسج الخصلات مع القماش من جوناثان كونين

نسج الخصلات مع القماش من جوناثان كونين



تعكس هذه التسريحة أجواء ربيعية بامتياز خاصة إذا تمّ اختيار الإكسسوار المناسب لهذا الفصل. ارتأى مزيّن الشعر أن يجدل الخصلات مع قطعة قماش مطبّعة فبدت التسريحة حيوية وأنيقة في الوقت نفسه.



5. ضفائر مجدولة من سلف بورتريه

ضفائر مجدولة من سلف بورتريه



ضفائر رفيعة مجدولة غطّت رؤوس العارضات في سلف بورتريه. تسريحة جريئة جعلت الإطلالات تبدو أكثر شباباً وحيوية. تم تقسيم الشعر إلى خصلات رفيعة تحوّلت إلى ضفائر مجدولة اجتمعت بعقدة واحدة نهاية الشعر.



6. شعر مجعّد ومرفوع من برابال غولونغ

شعر مجعّد ومرفوع من برابال غولونغ



منح مزيّن الشعر الخصلات مظهراً مبلّلاً من خلال استخدام بخّاخ مكثّف للشعر، ثم تم سحب الشعر ليُجمع بكعكة واحدة منخفضة. وكانت اللمسة الأخيرة المبتكرة من خلال وضع مجموعة الأزهار لتزيين الشعر.

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