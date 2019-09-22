كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - رينة فرح مقدمة برامج مهتمة بالسفر والموضة والجمال، اشتُهرت بتنوع أزيائها، وكان أبرز ما يميز إطلالاتها الأنيقة المتجددة تنسيقات التنورة بأشكالها المختلفة، التي جمعناها لكِ اليوم لتستوحي منها أفكارًا مميزة لإطلالتك.



ظهرت رينة بتنانير منفوشة وواسعة أبرزها تنورة زهرية مزينة بنجوم وخطوط فضية، نسقتها مع بلوزة بيضاء وجاكيت جينز، وتنورة بيضاء قصيرة مزينة بقماش الدانتيل الأبيض مع بلوزة بيضاء قصيرة، ولإطلالة تليق بالمناسبات نسقت تنورة ذهبية من الترتر مصممة بفتحة من المنتصف مع بلوزة بيضاء فخمة بأكمام طويلة، وارتدت تنورة زرقاء مزينة بزهور وردية مع بلوزة بيضاء، وتنورة سوداء قصيرة مع بلوزة رمادية.

تنسيقات للتنورة من وحي رينة فرح

وارتدت تنورة صيفية طويلة بفتحة جانبية مزينة بأوراق شجر وبلوزة قصيرة من القماش نفسه، كما تألقت بتنورة حمراء بخطوط وزينة ذهبية مع بلوزة بيضاء وإكسسوارات صيفية، وتجملت بتنورة حمراء بفتحة واسعة مزينة بنقوش بيضاء وبلوزة بيضاء قصيرة، وأطلت بتنورة قصيرة زرقاء بنقاط بيضاء وبلوزة بيضاء بأزرار، واختارت أيضًا تنورة زهرية بقصَّة مميزة مع بلوزة بيضاء قصيرة، وأخرى وردية بزهور بيضاء وبلوزة بيضاء قصيرة.

تنسيقات للتنورة من وحي رينة فرح

ولتنانير أكثر أنوثة تزينت بتنورة زرقاء بزهور بيضاء مع بلوزة بيضاء بكشكشة، وارتدت تنورة من الكاروهات الزرقاء مع بلوزة بيضاء قصيرة بمطاط في الأطراف، وعن التنانير الجينز أطلت بتنورة مليئة بالأزرار في المنتصف، مزودة بجيوب مع قميص أبيض عصري، واختارت تنورة قصيرة من الجينز مع تيشيرت أبيض قصير برسومات ملونة.