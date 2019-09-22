فساتين سهرة مميزة من موديل روز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - ظهرت الموديل السعودية روز بعدة فساتين مميزة وإطلالات مذهلة تناسب حفل الخِطبة، حيث تميزت فساتينها بقصَّات وألوان رائعة اختارتها بعناية تناسب قوامها المتناسق ولون بشرتها وشعرها، لتُلهمك -عزيزتي- خيارًا مثاليًّا في هذا اليوم المميز.

فساتين خِطبة مميزة من وحي موديل روز

تألقت روز بفستان أحمر طويل ومنفوش بأكمام شفافة وكشكشة على منطقة الصدر، وأطلت بفستان مكشوف الصدر والأكتاف ومُزيَّن بأكمام شفافة منفوخة مُزيَّنة بنقوش خضراء وزهرية تملأ الفستان، واختارت فستانًا ذهبيًّا لامعًا ضيقًا زينته فتحة جانبية وقصَّة رقبة مميزة، وتجملت بفستان زهري منفوش بقصَّة كتف مَلَكيَّة وقصَّة رائعة من أحد الأطراف.

فساتين خِطبة مميزة من وحي موديل روز

وتزينت بفستان زهري بأكمام مصنوعة من قماش الدانتيل ومُصمم بطبقات مختلفة الأقمشة باللون الزهري، وظهرت بفستان أبيض مكشوف الظهر يزينه ذيل وعدة خطوط شفافة، وتأنقت بفستان رمادي منفوش بأكمام طويلة مرفوعة شفافة، صُمِمَ بشكل مكشوف الصدر محاط بزهور وردية في الأعلى ومُزيَّن بالرمادي من الأسفل لإطلالة مَلَكيَّة.