كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - إبراهيم عبد الرحمن مؤثر وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، فاق عددُ متابعيه ٦ ملايين ونصف المليون على الانستقرام، ويتمتع بجماهيرية كبيرة؛ كونه أحد نجوم التمثيل وتقديم البرامج، ولكنه اكتسب شهرة واسعة من خلال مقاطعه المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وعُرف بـ أزيائه العصرية المفعمة بالألوان، وتميَّز باطلالات عدة يمكنكم الاستفادة منها لمظهر شبابي أنيق.

تنسيقات شبابية وعصرية من إبراهيم عبد الرحمن



يُفضّل إبراهيم عبد الرحمن القمصان الملونة ذات النقشات الكبيرة أو الكتابات، والخطوط الملونة والصور المميزة، ولاطلالة شبابية رائعة يرتدي البلوزات التي تكسوها الألوان اللافتة كالأخضر،أو البسيطة كالأسود المُزيَّن بكتابة أو البُنّي، في حين يرتدي التيشيرتات المخططة بألوان عدة، أو ذات الرسمات المميزة والألوان الفاتحة، حيث ينسّق التيشيرت الزهري مع القميص الجينز، أو الأبيض مع الجاكيت الجلد البني أو الجينز.

تنسيقات شبابية وعصرية من إبراهيم عبد الرحمن



ويميل للبناطيل البنية الواسعة أو المرسومة بطبعة جيشية، والرمادية الرياضية أو الجينز والأحمر، أما الشورتات فيُطل بالأسود الرياضي أو البرتقالي أوالأصفر، أو الجينز الشبابي، حيث يتميز باختيار الألوان والنقوش اللافتة والموديلات السائدة.

تنسيقات شبابية وعصرية من إبراهيم عبد الرحمن



وعن الأحذية فيختار البسيطة بالألوان الرجالية كالأسود والأبيض، والأحمر والرمادي، وينسقها أحيانًا مع الجوارب الملونة لاطلالة عصرية تناسب الشباب في عمره.

تنسيقات شبابية وعصرية من إبراهيم عبد الرحمن



ولا يهمل ارتداء الاكسسوارات الرجالية، مثل الساعات البيضاء والفضية والذهبية بأشكالها المختلفة، ويكمل أناقة مظهره بالنظارات الصغيرة العصرية أو السوداء بأشكالها والذهبية، وأحيانًا ما يرتدي ربطات الشعر الملونة الرجالية أو الأساور الصغيرة المصنوعة من الخرز.

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