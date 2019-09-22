أزياء الجلد آخر موضة تناسب كل امرأة عصرية هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - تعد أزياء الجلد من القطع الأساسية في خزانة الخريف، لكن عادةً ما تكتفي المرأة بجاكيت الدارجين أو البنطلون الجلد السكيني، لكن هذا العام يبدو انك بحاجة لاعادة النظر في الأزياء الجلد.

انتقلت أزياء الجلد من عروض الأزياء لتُسيطر على موضة الشارع على هامش أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو. واللافت أنها عادت بتصاميم مبتكرة وأكثر تنوعاً لتناسب جميع النساء.

7 تنسيقات تمنحك إطلالة عصرية وحضارية



معاطف جلد آخر موضة



ظهرت المعاطف الجلد بشكل بارز في موضة الشارع، خاصة في نيويورك، شوهدت معاطف الترنش ذو الصدرية المزدوجة كخيار ملائم لطقس الخريف، ونسقته الفاشنيستا مع قطع صيفية مثل القميص النسائي والتنانير القصيرة والبنطلونات بستايل "كولوتيس" القصيرة.

لم تقتصر المعاطف الجلدية على الأسود والبني، بينما ظهرت معاطف فيرساتشي Versace بألوان ساطعة مثل السماوي، كذلك، درجات البرتقالي الرائجة هذا الموسم.

لمزيد من الجرأة والعصرية، يمكنكِ شراء معطف من اللاتكس اللماع الذي عاد ليزين تصميم معطف الترنش الأيقوني، أما إذا كنتِ تميلين إلى الأزياء الناعمة سيكون معطف جلد بدرجة من الألوان الترابية خياراً ملائماً لكِ.

أزياء مطبعة للقصيرات موضة ربيع وصيف 2020



تنانير جلد بقصات متنوعة

Advertisements

ربما تتوفر لديكِ تنورة جلد قصيرة تعود لسنوات، أو أخرى ميدي بتصميم القلم الرصاص، لكن الأكثر عصرية هذا العام ظهور تنانير جلد مكسرة، وأخرى ماكسي بقصة دائرية فضفاضة، وأيضاً التنانير المستوحاة من نقشة جلد التمساح.

يمكنكِ خلال هذه الأيام تنسيق تنورة جلد بتصميم عصري من السابق ذكرهم، مع قميص نسائي كلاسيكي أو كنزة من الصوف الخفيف، وبذلك نضمن لكِ إطلالة عصرية ومبتكرة.

أزياء وفساتين جلد موضة ربيع 2020 من أسبوع نيويورك



فساتين الجلد أصبحت أكثر عملية

إذا كانت فساتين الجلد تقتصر في الأعوام الماضية على القصة المستقيمة المفعمة بالأنوثة، فهذا العام ظهرت تصاميم أكثر عملية تكسر الصورة النمطية للفستان الجلد.

شاهدنا فساتين جلد بتصميم القميص العصري، مزينة بأزرار أمامية مع شق ممتد لإضافة لمسة أنوثة، كذلك ظهر الجمبسوت كخيار مناسب لإطلالة نهارية أنيقة في الخريف.

بالإضافة إلى الأنماط السابقة، امتد الجلد ليشكل قمصان نسائية خريفية، بالإضافة إلى قصات البنطلونات التي أصبحت أكثر عملية، لأنها فضفاضة ومزينة بخصر مرتفع يخفي عيوب البطن.

أبرز صيحات البليزر في اسبوع الموضة في نيويورك