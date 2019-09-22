عبايات مطرزة للعمل من الفاشنيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - إطلالة العمل واحدة من أكثر الأمور التي تشغل بال الموظفات، فاختيار المظهر المناسب ينعكس بشكل كبير عى مزاجنا، ويترك انطباعا للمكان الذي نعمل فيه.

وللصبايا المحجبات اللواتي يرتدين العبايات باستمرار، فإنّ اختيار موديلات العبايات المطرزة بلمسة بسيطة وهادئة، سوف يضفي أجواء من الفخامة لإطلالتهن.





عبايه مطرزة بالورود السوداء من فاطمة المزامي

عبايه مطرزة بالورود السوداء من فاطمة المزامي





من العبايات الأنيقة التي يمكنك اختيارها للعمل، هذه العبايه السوداء الواسعة والمريحة من فاطمة المزامي، مع لمسة بسيطة من تطريزات الورود السوداء على الكتف والجزء الأمامي السفلي من العباية، من الممكن أن تنسقي معها أحذية كلاسيكية سوداء مدببة من الأمام، مع كعب سميك مريح.

عبايه بتطرزيات الخرز للموظفة الأنيقة

عبايه بتطرزيات الخرز للموظفة الأنيقة



إذا كنت تعشقين عالم الموضة، فبالطبع ستفكرين باختيار عبايه بلمسة جريئة قليلا للعمل، كالعباية الشيفون السوداء المفتوحة من نوف التميمي ، مع الخرز الموزع بطريقة عشوائية على العبايه ككل. نسقيها مع بطانة أو فستان بدرجات النود، أو اختاريه أسود للمسة أكثر جدية، مع حجاب أسود أو أوف وايت، وحذاء أوف وايت كلاسيكي لاسيما من شانيل، ليكتمل المظهر الجاد.





عبايه مطرزة بالخرز الفضي البسيط

عبايه مطرزة بالخرز الفضي البسيط





أما هذه العباية بخامتها الناعمة والانسيابية، مع تطريزات فضية بسيطة على الجزء السفلي، فهي أنيقة وناعمة للعمل، مع الصندل المفتوح من دون كعب، حتى لا تكوني متكلفة كثيرا بمظهرك.

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نصائح عند اختيار العباية المطرزة للعمل

عبايه مطرزة بالخرز الفضي البسيط





- يفضل دائما أن تكون التطريزات بسيطة، وكلما كانت من لون العبايه كان أفضل.

- اختاري التطريزات التي تكون موزعة بطريقة مرتبة على العبايه ككل، حتى لا تبدي متكلفة.

- عند ارتداء عباية مطرزة للعمل، نسقي معها دائما حجابا باللون الأبيض أو الأسود، فهذه الألوان المحايدة سوف تُضفي الكثير من الأناقة والبساطة لمظهرك، والأمر ذاته سوف تتبعينه مع الشنطة والشوز.

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