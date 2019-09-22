أبرز صيحات المكياج من أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - حفلت عروض أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2020، بالكثير من صيحات المكياج المميزة، والتي ستكون أبرز الاتجاهات في عالم موضة المكياج خلال الفترة المقبلة، وهي تتراوح بين النعومة أحياناً والغرابة في أحيان كثيرة.

وفي هذا المقال، جمعنا لك أبرز صيحات المكياج من أسبوع الموضة اللندني لموسم ربيع وصيف 2020.



مكياج الشفاه القوي

مكياج الشفاه القوي



يعد مكياج الشفاه القوي، الذي يرتكز على إبراز الشفتين بالروج الصارخ، ذي اللون الأحمر خصوصاً، من أبرز صيحات المكياج لربيع وصيف 2020، حيث ظهر كثيراً على منصات عروض دور الأزياء العالمية، من بينها Bora Aksu، التي أرادت من خلال هذه الموضة إظهار المرأة أكثر قوة وتأثيراً. في المقابل، تم اعتماد مكياج العيون الطبيعي الذي يرتكز فقط على خط رفيع من الأيلاينر عند مدمع العين.



مكياج العيون البراق ثلاثي الأبعاد

مكياج العيون البراق ثلاثي الأبعاد



لقد استمدت دار House of Holland موضة مكياج العيون البراق ثلاثي الأبعاد، الذي أطلقته خلال الأسبوع اللندني للموضة، من مرحلة السبعينات، ليكون إحدى صيحات المكياج المميزة والغريبة في آن لموسم ربيع وصيف 2020. ويرتكز مكياج العيون بشكل أساسي، على ظلال العيون البراقة ذات اللون الزهري والبنفسجي والفضي والأصفر، التي يتم تطبيقها بشكل مكثف فوق الرموش العلوية وتحت الرموش السفلية، ممدودة الى خارج العين وحتى منطقة فوق الحاجبين.



مكياج عيون القطة القوي

مكياج عيون القطة القوي



خلال عروض Roberta Einer، برز مكياج عيون القطة الأسود القوي، الذي يرتكز على تحديد كامل العين بالكحل الأسود العريض والبارز، بعيداً عن استخدام أي من ظلال العيون. ومكياج عين القطة هذا المبالغ فيه سيكون من أبرز الاتجاهات في عالم المكياج في موسم ربيع وصيف 2020، وهي موضة غريبة وجميلة في الوقت نفسه.



مكياج العيون الصارخ

مكياج العيون الصارخ



ركزت دار Marques’Almeida خلال عروضها في أسبوع الموضة اللندني لربيع وصيف 2020، على ثلاث أساليب مكياج مختلفة، ومتباينة، يأتي في مقدمها مكياج العيون الأصفر الصارخ الذي يرتكز على توزيع ظل العين الأصفر على كامل الرمش العلوي، وقد أتى بشكل متدرج، بحيث انتهى عريضاً جداً عند حدود العين الخارجية. إضافة الى اعتماد الدار أيضاً مكياج الشفاه الداكن واللامع، والمكياج الطبيعي مع لمسة وردية ناعمة.

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