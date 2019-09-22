كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - إلين سليمان واحدة من الفتيات السعوديات اللاتي اشتُهِرن على مواقع التواصل الاجتماعي، ولتميزها في عالم الموضة والأزياء والمكياج، تسعى فتيات كثيرات لتقليد إطلالاتها المميزة والمتجددة واستلهام أفكار مميزة منها.



ظهرت إلين سليمان بعدة إطلالات يومية بتنسيقات مميزة ومريحة، منها بلوزة سوداء بكتابة بيضاء وبنطال أبيض بخطوط وردية، وارتدت تنورة واسعة زرقاء بكسرات مع بلوزة بيضاء، ونسقت بلوزة سوداء بكم واحد مرفوع مع تنورة حمراء بنقط سوداء، وتألقت بفستان مزين بأكمام بيضاء رسمية وجاء من الأسفل بقماش ملون بالزيتي ومزين بأزرار وحزام.

أزياء من وحي الموديل السعودية إلين سليمان

واختارت بلوزة رسمية بيضاء مع بنطال جينز، وتجملت بفستان أزرق قصير يزينه من الأسفل قماش مُفرَّغ ومصمم بأكمام قصيرة، وأطلت ببنطال جينز مع بلوزة بيضاء ومعطف بيج بأزرار، وتزينت بفستان طويل أبيض بنقاط سوداء.

أزياء من وحي الموديل السعودية إلين سليمان

كما تميزت بتنورة سوداء قصيرة مزينة بالأبيض وبلوزة سوداء بكم مرفوع، وظهرت ببنطال بني طويل وبلوزة بيضاء بأكمام شفافة، وتنورة بيضاء بنقوش زرقاء وحمراء مع قميص أبيض، وتجملت بتنورة مفعمة بدرجات الزهري وقميص فوشيا، وارتدت تنورة بيضاء بطبقات مع بلوزة بيضاء قصيرة، وبنطال بني مع قميص أبيض عصري بأكمام منفوخة.