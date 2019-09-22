ريهانا تعتمد اللون الأبرز في موسم الخريف بادري باقتنائه

لا خلاف أنّ ريهانا واحدة من أيقونات الموضة، ليس لنجوميتها فحسب، بل لأنها صاحبة أسلوب خاص وفريد في الأزياء، لذلك عندما تعتمد صيحة أو تغيب عن أخرى، نتنبّه لاختياراتها لأنها بمثابة مؤشرات للاتجاهات القادمة.

تميل ريهانا إلى الألوان الساطعة مثل درجات النيون والزهري الساطع، لكنها هذه المرة ذهبت إلى اتجاه ناعم ننتظر رواجه خلال هذا الموسم وهو الأخضر الفستقي.

اعتمدت ريهانا بنطلون جلد من الأخضر الفستقي، مزينًا بشق جانبي محدود، ونسقته مع حذاء لامع من اللون نفسه، واكتفت بأناقة هذا اللون الجديد، لذلك نسقته مع تيشيرت أبيض وسكارف من الفراء.

الصيف عادةً يدور حول الألوان الزاهية مثل النيون والفوشيا، لكنّ الأزياء تنعم قليلًا لاستحضار الخريف.

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الأخضر المستوحى من لون حبة الفستق، هو اللون الذي سيطغى على فصل الخريف، لا سيّما وأنه شوهد على ممشى عروض أزياء خريف وشتاء 2019/2020، ذهبت بعض دور الأزياء البارزة إلى تقديمه بستايل الاطلالة الأحادية أو المونوكروم، مثل الفساتين الحريرية التي قدمها مارك جاكوبس أو التصميمات المترفة المصممة من الحرير مع الفراء الملون.

الأخضر الفستقي يمنحكِ مظهرًا عصريًّا ومنعشًا، بخاصة وسط النسمات الباردة، كما أنه سيستمر معكِ حتى فصلي الربيع والصيف القادمين، من خلال فساتين لامعة من الساتان أو حتى بلايز أنيقة تناسب العمل.

من أفضل طرق تنسيق الأخضر الفستقي، إطلالات اللون الأحادي في البدلات الرسمية أو الفساتين الساتان، مع حقيبة وحذاء من اللون ذاته.

في الخريف، يمكنكِ اقتناء جاكيت جلد فستقي وتنسيقه مع فستان لامع ماكسي، كذلك ستكون الكنزات المزودة برقبة، خيارًا مناسبًا لإطلالة كل يوم. أما إذا كنتِ بحاجة إلى قطعة مناسبة للعمل، فعليكِ اقتناء سترة فضفاضة وتنسقيها مع حزام عريض بلون من لوحة الألوان الترابية.

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