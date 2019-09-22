زينة عن واقعة تعذيب طفلة على يد والدها: "لازم يتجلد من الشعب كله"

علقت الفنانة زينة على مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، للرجل الذي ضرب ابنته على ظهرها وقدمها، أثناء تعليمها المشي، وهو ما تسبب في موجة عارمة من الغضب.

وأعادت زينة نشر مقطع الفيديو المتداول عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلةً: "أسفه على بشاعة الفيديو، وبخاطب اَي جهة مسؤولة عن وجود هذا المتجرد من الرحمة والإنسانية، أن يتم القبض عليه فورًا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه".

وتابعت: "لا يصح أن يوجد المجرم إلا في قفص، من يعذب الأطفال هو السبب في وجود أجيال مريضة لا تعرف الرحمة، لأنهم يعذبوا في صغرهم ولا نلوم عليهم فهذا الخنزير وأمثاله هم السبب في الوحشية والهمجية والأمراض النفسية لأجيال قادمة".

واختتمت حديثها، قائلة: "ما حدش يقولي مجنون حتى المجنون في قلبه رحمة، ده يتجلد من الشعب كله".

وتفاعل عدد كبير من الرواد مع مقطع الفيديو المصور، حيث حصد ما يقرب من 332 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى آلاف التعليقات وخاصة من نجوم ونجمات الفن.

وقالت الفنانة راندا البحيري: "أنا طبعًا فهمت الفيديو فيه إيه من غير ما أبص، لإن ممكن يومي كله يبوظ لو شوفت المشهد ده، وانتي ظلمتي الخنزير لما وصفتيه بكده، ومعاكي لحد ما الطفل ده يرجع وعندك حق الرجل ده يعيش وسطنا إزاي ومكانه السجن".

فيما تفاعلت الفنانة بوسي مع الفيديو، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيه، يارب يموت ويعدموه عشان اللي يعمل كدة في طفلة زي دي يبقى مجرم ويستحق الشنق".

الأردن ينفي علاقته بالحادث

أكدت الأجهزة الأمنية الأردنية، أن مقطع الفيديو المتداول، لا علاقة له بها، وأنه لم يُصور في الأردن.

وبحسب وسائل إعلام أردنية محلية، أكد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن، عامر السرطاوي، أن الحادث، قام به رجل يحمل جنسية عربية، ولكنه وقع في إحدى دول الجوار.

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اعتذار من الأب للنائب العام السعودي والمجتمع

وقال الأب السعودي، في مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، إنه يعتذر للنائب العام وللشعب والمجتمع، عما بدر منه خلال تعليمه ابنته المشي من خلال ضربه بها، متابعا: "زوجتي صورت هذا المقطع بشكل كيدي، حتى تصل إلى أغراض غير معروفة".

وأضاف أن الغرض مما ظهر بالفيديو، هو تعليم الطفلة المشي، وهو ما نجح فيه، مستعرضا قدرتها على الحركة، لافتا إلى أنها بصحة جدية ولا تتعرض لتعنيف.

وتابع: "الموضوع قديم وتبت إلى الله، كنت أمر بحالة نفسية، وكنت أحاول أن أمشي البنت"، مستطردا أن لديه 4 أبناء ومنشغل بتربيتهم، في ظل غياب والدتهم لمدة أسبوعين.

القبض على الأب

قال محمد العطا أبو قطيبة، من الرياض، صديق الأب صاحب الفيديو المتداول لضرب طفلته، إنه حال مشاهدته الفيديو شعر بالألم الشديد وعندما دقق في المشهد داخل الفيديو وجد أن صديقه هو من يقوم بذلك، فقام بقيادة سيارته على الفور وذهب إلى منزله من أجل معرفة ما حدث وكذلك معاتبته، موضحًا أنه جرى القبض عليه منذ قليل نحو ربع ساعة، وجرى استجواب أبنائه والكشف الطبي عليهم، وهو الآن قيد التحقيق.

وأضاف "أبو قطيبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه وجد الشخص يبكي ويجلس أرضًا ولم يستطع أن يقف من أجل تحيته، موضحًا أنه أراد معرفة توابع هذا العمل غير المبرر، ولم يكن يحتاج تبرير.

وتابع صديق الأب: "الراجل قال لي الفيديو قديم من سنة وأكتر كمان، ومراتي اللي صورته لي عشان تستخدمه في أي وقت ضدي، دلوقتي أنا في خلاف مع زوجتي وفيه شوية زعل، وأنا ما قادر ألبي لها كل طلباتها، بس زوجتي اللي صورتني واستعملت هذا الفيديو ضدي الآن".

واستنكر أبو قطيبة موقف الأم قائلا: "أنا على طول قلت له لو المجتمع زعلان منك عشان ضربت طفلتك يبقى لازم المجتمع يزعل منها هي كمان عشان هي تركتك تضرب الطفلة واكتفت بالتصوير، فهي مشتركة بالجريمة".