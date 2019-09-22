علاج توتر المذاكرة

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يصاب بعض الطلاب بالقلق مع اقتراب الدراسة وعودة المذاكرة بسبب خوفهم من عدم التحصيل الدراسي، وفي ذلك قدمت الدكتورة نجلاء طه، استشارى الصحة النفسية، لـ "هُن"، مجموعة نصائح لعلاج توتر المذاكرة.
اختيار المكان المناسب للمذاكرة
يلعب المكان دورًا كبيرا في مساعدة الطالب على المذاكرة واختيار المكان المناسب يساعد في زيادة تركيزه ومن الضرورى اختيار المكان الهادىء.
قسط من الرحة
يساعد أخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر في التخلص من التوتر والقلق المقترن بالمذاكرة، ما يساعد على الشعور بالراحة.
تنوع الأنشطة
لا يكون اليوم بأكمله للمذاكرة بل تقسيمة بين التنزه والمذاكرة حتى لا يشعر الطالب بالملل والتوتر.
تشجيع الوالدين
يجب على الآباء تقديم الدعم باستمرار للطلاب وتشجيعهم وعدم الضغط عليهم بضرورة المذاكرة لأن ذلك يزيد القلق والتوتر للطلاب.
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