مجموعةُ ميزون مارغييلا لربيع 2020.. حفلة زفاف بتصاميم متعدّدة الاستخدامات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نظّمت علامة MM6 Maison Margiela حفل زفاف غير تقليديّ لعرض مجموعتها الجديدة لربيع 2020، وقدّمت في مكان العرض كعكة ضخمة ومشروبات، و بدلاً من السّير على المدرج واحدًا تلو الآخر، سارت العرائس والعرسان في جميع أنحاء الغرفة بمفردهم، ممّا يرمز إلى الاحتفال بالصّداقة أكثر من الحبّ الرومانسيّ البحت.

وسارت العارضات وهنّ يحملنَ مكبّرات الصّوت في أيديهنّ. وتضمّنت إطلالاتهنّ العديد من القطع الكاجوال بما في ذلك قمصان التيشرت المزيّنة بطبقات التول، سراويل الجينز الأبيض، وتنانير بأربطة قابلة للضبط، تمكّن من يرتديها من ضبط التنورة لتصبح ضيقة أو واسعة.

كانت هناك طبعات باقات الزفاف باللونين الأبيض والأسود، والتي زينت الفساتين المربوطة بحزام، في حين أتت سترات البلايزر من قماش الدنيم والسراويل بأشرطة جانبية بيضاء متباينة.

وتمّ تنسيق البلوزات القصيرة مع تنانير التول المنتفخة، والتي تمّ إرفاقها أيضًا مع معاطف جلدية أنيقة بيضاء.

جلبت العلامة التجارية إلى ميلانو لحظة من السعادة والإبداع، والتي بدا أنّها تعكس صدى زفاف يوكو أونو وجون لينون، وكانت النتيجة عرض فنيّ يعكس رسالة السلام.