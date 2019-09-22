صيحاتُ الموضة المنتشرة خلال أسبوع الموضة بميلانو.. أشكال غريبة وتوليفات ألوان جريئة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد اختتام أسبوع الموضة في نيويورك ولندن، يسلّط عالم الموضة اهتمامه على الوجهة الثالثة لشهر الأزياء وهي ميلانو، وبالتزامن مع عرض بيوت الأزياء البارزة مثل "برادا" و"فندي" و"موسكينو" مجموعاتهم لموسم ربيع وصيف 2020 هذا الأسبوع، هناك الكثير من الأناقة الإيطالية الرائعة التي رصدناها داخل وخارج مدارج العروض.

يُعتبر ستايل الشارع جزءًا لا يتجزأ من أسابيع الموضة العالمية، باعتباره منبع الصّيحات والسّبب في انتشارها، لذلك من الجيّد الإطلاع دائمًا على ما تلبسه المحرِّرات ومدوِّنات الموضة والمشاهير والفاشينيستات من وإلى العروض.

وسيطرت على إطلالات نجمات ستايل الشارع خلال أسبوع الموضة في ميلانو، القطع المطبعة بالأزهار غير التقليدية، أنماط مختلفة من المعاطف بما في ذلك المعطف الجلديّ اللامع إلى جانب الفساتين الطويلة المطبعة والبدلات الرجالية المزيّنة بحزام الخصر وغيرها.

أما بالنسبة للإكسسوارات فقد سيطرت أنماط شعبية من علامات تجارية مثل "غوتشي" و"برادا" و"بوتيغا فانيتا" و"ماكس مارا" على المشهد، فبرز البوت الجلدي العالي فوق الرّكبة من "ماكس مارا"، والصّندل ذو المقدّمة المربّعة من "بوتيغا فينيتا"، بالإضافة إلى صنادل الميول من الساتان من علامة "برادا" والبوت العسكري بنعل الفلاتفورم من "غوتشي:.