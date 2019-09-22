محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- طريقة عمل الأرز اليمني بالجزر المدة: حوالي ساعة الصعوبة: متوسطة عدد اﻷفراد: 4 - 7 المكونات: 2 كوب ارز بسمتي ٤ كيلو ماء نصف ثمرة بصل مقطع ٢ ملعقة كبيرة فلفل رومي مقطع ٣ فص ثوم مفروم ٣ ملعقة كبيرة زيت Advertisements ملح و فلفل حبوب حبهان ٢ قطعة قرنفل ٢ عود قرفة ١ ثمرة فلفل حار ٣ ثمرة جزر مبشور طريقة تحضير الأرز اليمني: يشوح البصل و الثوم و الفلفل الرومي في الزيت حتي يذبلوا ثم نضيف الملح و الفلفل يضاف الجزر المبشور و يقلب حتي يصفر لون الزيت و يذبل الجزر تضاف باقي التوابل مع الفلفل الحار و الارز و الماء و يترك ليغلي عند الغليان تخفض النار و تغطي الحلة و يترك ١٠ دقائق حتي تمام النضج، يقدم ساخنا

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