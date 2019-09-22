فساتين زفاف أنيقة بأكمام طويلة من وحي أشهر النجمات والأميرات

قبل اختيار فستان زفافك والتصميم الذي تريدين أن تطلّي به في يومك المميّز، إليك مجموعة من الصور لفساتين زفاف بأكمام طويلة اختارتها النجمات والملكات في يومهنّ المميّز عبر التاريخ.

فستان زفاف audrey Hepburn

نتذكر فستان زفاف audrey Hepburn بالأكمام الطويلة والقبّة المرتفعة والتنورة المنفوشة، حيث يجمع بين الفخامة والبساطة.

الفستان بفيونكة كبيرة من الخلف، وقد ارتدت النجمة قفازات بيضاء طويلة مع الفستان.

فستان زفاف Grace Kelly

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من التصاميم الأيقونية التي لا يمكن أن ننساها، فستان زفاف غريس كيلي Grace Kelly بالأكمام الدانتيل الطويلة والتنورة المنفوشة.

فستان زفاف الأميرة ديانا

إرتدت الأميرة ديانا يوم زفافها فستان زفاف كلاسيكي فخم مزين بالكشاكش على الصدر والأكمام وبتصميم منفوش.

فستان زفاف أوليفيا باليرمو Olivia Palermo

لإطلالة عصرية في حفل زفاف نهاري بمكان مفتوح، يمكن أن تختاري تصميم بسيط مثل فستان أوليفيا باليرمو.

فستان زفاف أليسون ويليامز Allison Williams

تصميم ناعم ورومانسي بأكمام طويلة ومزين بالورود البيضاء تألقت به النجمة Allison Williams في يوم عرسها.

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فستان زفاف كيت ميدلتون Kate Middleton

أيضاً تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بفستان زفاف راقي بقماش الدانتيل وبتصميم محتشم.

الفستان بأكمام طويلة وتنورة منفوشة وبذيل طويل.

فستان زفاف كيم كاردشيان Kim Kardashian

اعتمدت كيم كاردشيان فستان زفاف أنثوي فخم بقماش الدانتيل في يوم زفافها على حبيبها كاني ويست.

الفستان من توقيع دار جيفنشي.

فستان زفاف نيكي هيلتون Nicky Hilton

أيضاً اختارت نيكي هيلتون فستان زفاف بتصميم محتشم، فهو بأكمام طويلة وقبّة مرتفعة، وبتنورة منفوشة Ball Gown.

فستان زفاف ميرندا كير Miranda Kerr

استوحت عارضة الأزياء ميرندا كير Miranda Kerr فستان زفافها من فستان زفاف غريس كيلي، وتميز بتصميمه المحتشم بقماش الستان المطرز.

فستان زفاف ميغان ماركل Meghan Markle

لفتت ميغان ماركل Miranda Kerr الأنظار بفستان زفافها الكلاسيكي الأبيض، حيث أنه بتصميم ناعم ومحتشم، وفي نفس الوقت يتسم بالفخامة والرقي.

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