الريش يغلب على إطلالات نجمات افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي

اعتمد عدد من الفنانات صيحة الريش في أزيائهن وإطلالاتهن على السجادة الحمراء بمهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الثالثة.وتتربع صيحة الريش على عرش أزياء 2019 و2020، وهو من أكثر الصيحات التي استوحاها مصممو الأزياء في أسابيع الموضة العالمية من الطيور، مثل مجموعة زهير مراد في أسبوع "باريس" للموضة.وظهرت الفنانة منى زكي على "الرد كاربت" بفستانٍ؛ أبيض اللون، يتزين بالريش على منطقة الصدر والأطراف "ديل" الفستان.وتميز بتصميم off shoulder، ونسقت معه قصة الشعر المرفوع، واعتمدت على الإكسسوارات الفضية كبيرة الحجم، وحملت حقيبة صغيرة.

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وأطلت النجمة اللبنانية نور بفستانٍ؛ باللون الوردي، مزين بالريش عند منطقتي الصدر والأطراف "ديل" الفستان، وتميز بتصميم الـA cut، ونسقت معه إكسسوارات بسيطة من اللون الفضي، وشعر منسدل من الخلف، وحقيبة صغيرة عليها بعض التطريزات الفضية.أيضا اعتمدت أمينة خليل إطلالةً؛ وردية، فاتحة، مزينة بالريش من منطقة الصدر، وذيل ملون باللون البيبي بلو.وتميز الفستان بتصميم off shoulder من خلال ذراع واحدة، ونسقت أمينة مع الإطلالة شعر ويفي ممتزجًا بين الأصفر والبني، وعن الإكسسوارات بسيطة باللون الفضي.

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وانطلقت فعاليات مهرجان "الجونة" السينمائي في نسخته الثالثة، مساء أمس الخميس، في منتجع "الجونة" على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا؛ بين روائي، ووثائقي طويل وقصير.وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالاتٍ؛ تسرق عدسات الكاميرات، وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تصميمات فساتينهن، وبذلاتهم الراقية.

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