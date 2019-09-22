البلسم قبل الشامبو.. خطوات غسل الشعر الصحيحة

أولى خطوات العناية بالشعر هي غسله بطريقة صحيحة، والطرق التقليدية في كثير من الأحيان تكون غير مجدية، وكذلك غير صحيحة من الأساس، لذا يقدم لك موقع "هن"، الطريقة الصحيحة لغسل الشعر وأوقات الغسل، بحسب موقع "فوج وومن"، المتخصص في شؤون المرأة.

تجنبي الغسيل كل يوم

يسبب غسل الشعر كل يوم الجفاف، كما يسبب الهشاشة للأطراف، وتقصفها، لذا الغسيل مرتين أو ثلاثة في الأسبوع الواحد كحد أقصى يعتبر معدل طبيعي، كما يجب تجنب إبعاد فترات غسل الشعر إلى ما هو أكثر من أسبوع، وفي هذه الحالة يمكنك استخدام "دراي شاميو"، وهو شامبو يستخدم دون ماء.

اختيار البلسم والماشبو

قبل البدء في غسيل شعرك يجب الانتباه إلى نوعية المستحضرات المستخدمة في الغسيل سواء شاميو او بلسم، لأن الشعر الناعم، يختلف عن الكيرلي يختلف عن الدهني، وفي حالة استخدمت نوع مناسب لشعرك، ولكن تأثيره لم يعد موجودا يجب تغييره حيث يتعود الشعر على التركيبة ولن يكون مجديا.

الماء

الماء الفاتر وهو ما ليس ساخنا جد أو باردا جدا، هو المناسب لغسل الشعر، سواء في الشتاء أو الصيف، والماء الساخن يسبب مشاكل كثيرة للشعر أهمها القشرة، والجفاف لذا يجب الانتباه لدرجة حرارة المياه.

البلسم قبل الشامبو

في حالة كان شعرك طويل، أو يتساقط خلال الغسيل، يجب وضع كمية من البلسلم عليه قبل الشامبو على الأطراف، في محاولة لترطيبه بدلا من الجفاف الذي يكون عليه الشعر عادة قبل الغسيل.

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وضع الشامبو

دلكي فروة شعرك بالماشبو جيدا لمدة 3 دقائق على الأقل، وتلك هي الطريقة المثلى لغسيل الشعر، وتجنبي وضعه على الأطراف، خاصة للشعر الطويل، لأن الزيوت الضارة أو الزائدة تكون عادة عند فروة الرأس، وليست على الأطراف، والتي يؤدي غسلها بالشامبو إلى مزيد من الجفاف.

وضع البلسم

يترك البلسم على الشعر نفسه، وليس فروة الشعر، لمدة 5 أو 7 دقائق على الأقل، ويدلك به الشعر جيدا، ليمتص منه الترطيب اللازم، ومن ثم فك العقد الكبيرة الموجودة في الشعر لتجنب تقطيعه باستخدام المشط أو الفرشاة.

تنشيف الشعر

بعد الغسيل، يجب تنشيف الشعر بشكل جيد، وفي حالة تصفيفه على طريقة "كيرلي"، يجب تنشيفه بواسطة قطعة من القماش القطني، وفي حالة فرده بواسطة أداة ساخنة، أو سشوار، يجب أن يكون جافا جدا، وليس رطبا، أو يحتوي على أي قطرات من المياه.