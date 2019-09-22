قد يُصاب البعض بمرض الناسور، الأمر المُسبب لتعرضهم للعديد من الألم، فهو عبارة عن أنبوب غير طبيعي يصل بين فتحة الشرج والمستقيم، إلا إنه قد يظهر بسبب التهاب الشرج أو الخراج، مما قد يحدث شق في فتحة الشرج، تسبب الألم والنزيف أثناء عملية الإخراج، وفقًا لما ذكره "webmd".

أعراض الناسور

الألم الشديد

ارتفاع الحرارة

الحكة

الغثيان

القيء

الإسهال

خروج القيح، والإفرازات كريهة الرائحة.

تسريب البول، أو الغازات إلى المهبل.

أنواع الناسور

هناك نوعين من الناسور، يمكنك التعرف عليهم

الناسور الشرجي الحاد

Advertisements

وهو النوع الأكثر شيوعًا، ويستمر من شهر لشهر ونصف، ثم يُشفى من تلقاء نفسه.

الناسور الشرجي المزمن

وقد يستمر لمدة أطول، ويحتاج لعلاجات وتدخل طبي، حتى يتم شفاءه.

علاج الناسور

يعد الهدف من علاج الناسور، هو التخلص من الالم المُزمن، الذي يسببه، وهناك طريقتان للعلاج.

العناية الذاتية

وتعتمد على سبب الإصابة، فإذا كان بسبب الإمساك أو الإسهال، فممكن أن يكون علاجهما، يوقف ألم الناسور.

الحفاظ على رطوبة الجسم

تناول السوائل التي لا تحتوي على الكافيين على مدار اليوم.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل الأرز البني، الحبوب الكاملة والخضراوات.

تناول الأدوية الُلينة، وفقًا للطبيب.

عدم تأجيل استخدام المرحاض، حتى لا يتصلب البراز

تنظيف فتحة الشرج بلطف

في بعض الحالات يُسمح باستخدام أحواض الملح.

العلاج الدوائي

وهي الأدوية التي يصرفها لك الطبيب