نور عن "فستان الريش": كنا صارفين ومكلفين

أعربت الفنانة نور اللبنانية عن سعادتها بمستوى الأفلام المشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وعن فستان الريش، الذي ارتدته أكثر من فنانة، قالت نور: "كنا صارفين ومكلفين، بس التشابه موجود وقمت بنشر استوري بخصوص ذلك الأمر، فالأمر كوميدي وتعليقات الجمهور مسلية".

وبخصوص فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، أكدت الفنانة في تصريحات لـ"الوطن"، أن التحضير له توقف ولا تعرف مصيره حتى الآن.