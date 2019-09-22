أعربت الفنانة نور اللبنانية عن سعادتها بمستوى الأفلام المشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
وعن فستان الريش، الذي ارتدته أكثر من فنانة، قالت نور: "كنا صارفين ومكلفين، بس التشابه موجود وقمت بنشر استوري بخصوص ذلك الأمر، فالأمر كوميدي وتعليقات الجمهور مسلية".
وبخصوص فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، أكدت الفنانة في تصريحات لـ"الوطن"، أن التحضير له توقف ولا تعرف مصيره حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر نور عن "فستان الريش": كنا صارفين ومكلفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.