قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل فطيرة الدجاج بالريكفورد، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع المعجنات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل فطيرة الدجاج بالريكفورد صدور دجاج مكعبات. سبانخ طازجة. جبنة ريكفورد. عجينة هشة. زيت. ثوم. بصل. سماق. كريمة. Advertisements مرقة. لبن. بيض. ملح وفلفل. طريقة عمل فطيرة الدجاج بالريكفورد يشوح الثوم مع البصل في الزيت على النار. تضاف السبانخ وتشوح جيدًا. يضاف السماق والجبنة الركفورد وتترك حتى تدوب. تضاف الكريمة وتتبل بالملح والفلفل. تفرد قطع العجينة الهشة ثم توضع في قوالب الكب كيك. ثم تحشى بحشوة الدجاج والجبنة والسبانخ. يضاف عليها البيض واللبن على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

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