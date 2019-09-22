طريقة عمل صينية بطاطس بالكفتة والبشاميل

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حضري لأولادك صينية بطاطس بالكفتة والبشاميل، على طاولة طعامك الأساسية، وقدميها لهم عقب عودتهما من المدرسة، لاستفادة من فوائدها الغذائية الكبيرة.
مكونات صينية بطاطس بالكفتة والبشاميل
لحم مفروم
بطاطس مقطعة شرائح
بصلة مفرومة
ملح - فلفل
بهارات
زعتر
روزماري
سماق
زبدة
دقيق - حليب - ثوم بودرة لعمل البشاميل
جبن شيدر ورومي مبشور
طريقة تحضير صينية بطاطس بالكفتة والبشاميل
قومي بتتبيل اللحمة، بالبصل والملح والثوم والفلفل والبهارات والروزماري، والزعتر والسماق، وشكليها لأصابع كفتة.
قومي بوضع الكفتة أسف شواية الفرن، لبضع دقائق.
أعدي البشاميل بالطريقة التقليدية.
في طاسة على النار، شوحي البصل في ملعقة الزبدة، حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثم ارفعيه.
احضري صينية، وادهنيها بالزبدة، ورصي البصل وشرائح البطاطس، ثم الزبدة على الوش، ورشي البقسماط.
ضيفي بشاميل ثم نصف كمية البطاطس ثم الكفتة، ثم باقي كمية البطاطس ثم البشاميل والجبن المبشور، وادخليها الفرن حتى تنضج.
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