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منذ طفولتها وهى تعشق الشوكولاتة بأنواعها المختلفة، ترى والدتها وهى تبدع في صناعة الحلويات وتتعلم منها حتى يتحول شغفها في صناعة الحلويات إلى مشروع "Safy Chocolate".
تخرجت صفاء مصطفى، من جامعة الإسكندرية عام 2005، من بكالوريوس خدمة اجتماعية، لتقرر أن تخوض مجال تصنيع الحلوى، تقول أثناء حديثها لـ "هُن": "اتعلمت تصنيع الحلوى الشوكولاتة من ماما ومن ناس متخصصة في أكتر من شركة ومن خلال كورسات ومواقع اجنبية لحد ما قررت اعمل لنفسي علامة تجارية".
اردت الابتعاد عن العمل التقليدي بتحويل شغفها إلى مشروع تتكسب منه، وبدأت البحث عن وسيلة لتحقيق ذلك، إلى أن قررت إنشاء صفحتها عبر "فيس بوك"، لبيع منتجاتها أون لاين من خلالها.
بعد مرور شهور قليلة على إنشاء صفحتها تحولت بتشجيع الجميع ودعوتها للاستمرار إلى الخروج من الشكل التقليدي والاتجاه إلى الأفكار الغريبة في منتجاتها لصناعة شوكولاتة بطريقة مختلفة، إذا قامت بتحويل الفكرة الصغيرة المخبئة داخلها إلى حقيقة واقعية.
كان هدفها دائمًا اكتشاف ذلك العالم المليء بالاسترخاء النفسي، وعقب اتقانها مهارة الصنعة، اختارت الاسم الخاص بها وصممت اللوجو الخاص بمنتجاتها، كانت آراء زبائنها دائمًا ايجابية لاختلف مذاق الشوكولاتة عن المتوفرة في الأسواق، مع الأسعار المتهاودة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تذوق الشوكولاتة بطعم مختلف.. "صفاء" موهوبة بصناعة الحلوى وبيعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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