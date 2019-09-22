لا تأكل المكسرات بعد تحميصها.. يضر بقيمتها الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعتبر المكسرات خصوصًا عين الجمل واللوز من أكثر الأطعمة التي يوصي خبراء الصحة، بتناولها على نحو منتظم، لمنافعها الصحية ومساعدتها على تقليل أعراض أمراض القلب، لكن طريقة تناول هذا الغذاء مهم جدا.

وكشفت دراسة صادرة عن جامعة هارفارد الأمريكية، أن الأشخاص الأصحاء ومن عانوا الأمراض، يستطيعون تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، من خلال تناول المكسرات على نحو منتظم، بحسب ما جاء بموقع "سكاي نيوز":

وتكمن فوائد المكسرات مثل اللوز والفستق والجوز في احتوائها على نسبة مهمة من حمض "الأرجنين" ودهون "الأوميجا 3" والدهون الأحادية غير المشبعة، ولذلك، فهي تخفض مستوى الكولسترول وتقي من الاضطراب المفاجئ في نبضات القلب.

لكن بعض الناس يتناولون المكسرات، إثر تحمصيها، وهم يبحثون في ذلك عن مذاق أفضل، أو أنهم يضيفون كمية كبيرة من الملح، دون أن ينتبهوا إلى أنهم يضرون من الجسم.

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ويتساءل كثيرون بشأن ما إذا كان تحميص المكسرات، من خلال تعريضها لدرجة عالية من الحرارة، يؤدي إلى فقدان القيمة الغذائية المرجوة؟

وبحسب موقع "لايف سترونغ"، فإن تحميص المكسرات يؤدي إلى أكسدة الدهون، وزيادة مستوى ما يعرف بـ"الدهون المتحولة" وهي دهون يجري إنتاجها صناعيا في العادة عن طريق عملية "الهدرجة".

كن التحميص أو التعريض للحرارة، لا يلحق أثرا واحدا بكافة المكسرات، لأن الأمر يختلف من ثمرة إلى أخرى، والسبب هو أن التحميص يزيد من النشاط المضاد للأكسدة في بعض الأحيان.

وتبعا لذلك، فإنه يفضل أكل المكسرات بعد التحميص في حالة كل من "الكاجو" والفول السوداني أما اللوز فيستحب أن يأكل بشكله الطبيعي دون تعريضه للتحميص.