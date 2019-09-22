طرق مختلفة لعمل السمبوسك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

تعتبر السمبوسك من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين سواء الكبار أو الأطفال، نظرًا لطعمها الشهي اللذيذ الذي يجذب الجميع، وهي عبارة عن عجينة مخصوصة محشوة باللحم أو الخضار أو الجبن أو غيره، وتكون إما مقلية أو الفرن.

وإليك طريقة عمل السمبوسك في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

المقادير

2 كوب دقيق.

2 ملعقه كبيره زيت رشة ملح.

ماء للعجن.

زيت للقلي.

حشوة اللحمة

ربع كيلو لحم مفروم.

بصل.

بسلة مسلوقة.

جزر مسلوق.

سمنة.

ملح.

فلفل.

بهارات.

حشوة الجبنة

جبنة بيضاء.

جبنة موتزاريلا.

بقدونس.

فلفل أخضر.

حبة بركة.

حشوة الخضار

بطاطس.

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بسلة.

جزر.

بصلة.

ثوم.

ملح.

فلفل.

كاري.

زنجبيل.

زيت.

طريقة تحضير السمبوسك

- ضعي الدقيق والزيت ورشّة الملح في وعاء، وأضيفي لهم الماء "تدريجيا"، واستمري في العجن لمدة 5 دقائق، ثم ضعي العجين في كيس، واتركيه يرتاح.

طريقة تحضير حشوة اللحمة

- ضعي السمنة والبصل المفروم ناعم على النار، وقلبيه، وبعد أن يحمرّ البصل، أضيفي اللحم المفروم، وقلِّبِيهما حتى ينضج اللحم، ثم أضيفي البسلة والجزر المسلوق، وقلِّبي لمدة دقيقتين، ثم ارفعيهم عن النار، وأضيفي الملح والفلفل والبهارات.

طريقة تحضير حشوة الجبنة

- افرمي الجبنة البيضاء ناعما، وأضيفي لها ملعقة صغيرة من حبة البركة، ثم أضيفي عليها الجبنة الموتزاريلا المبشورة والبقدونس والفلفل الأخضر وقلبيهم.

طريقة تحضير حشوة الخضار

- اقلي البصل المفروم ناعم والثوم المدقوق بالزيت على النار، ثم أضيفي البطاطس المقطعة، مكعبات، واتركيها تنضج، ثم أضيفي البسلة والجزر وقلبيهم، ثم ارفعيهم من على النار، وأضيفي الملح والفلفل والكاري والزنجبيل.

- على سطح مستوي رشي دقيق وافردي عليه العجين، مع مراعاة رشه بالدقيق المستمر، حتى لا يلتصق، ومن ثم قطعي العجين على شكل دوائر، واحشيه بالحشوات الثلاثة الموجودة، وبللي أطراف العجين بالماء، واغلقيه ليشكل نصف قمر، واضغطي على الأطراف حتى لا تفتح العجين.

- اقلي السمبوسك بزيت ساخن وغزير وضعيه على مناديل ورقيه قبل التقديم.