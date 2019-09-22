طريقة عمل الطحينة في البيت.. إضافة السوداني يعطي طعما لذيذا

تفضل الكثير من السيدات عمل الطحينة في المنزل، بدلًا من شرائها، حيث أن بعض محلات الطعام تلجأ إلى وضع بعض المكونات التي توصف بأنها "غير صحية" لعمل كميات كبيرة وبيعها فحسب.
وتقدم "هُن" في السطور التالية طريقة عمل الطحينة للشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير الطحينة
كوب سمسم.
كوب دقيق.
كوب زيت.
كوب فول سوداني (حسب الرغبة).
طريقة تحضير الطحينة
ضعي كوب السمسم المحمص في المنزل، داخل المطحنة الصغيرة، ثم اطحنيه جيدا، ويمكن أن تضيفي "سوداني" حسب الرغبة، حيث يعطي طعما لذيذا.
أضيفي السمسم المطحون والدقيق والزيت في الخلاط، واضربيهم جيدا، وبعد أن يثقل القوام، نضع الزيت بشكل متتالي، وذلك في أثناء دوران الخلاط، حتى تحصلي على القوام المناسب، وبذلك تحصلين على طحينة خام في البيت بطريقة سلهة وآمنة.
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