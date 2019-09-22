"بلاش روج أحمر".. 10 نصائح لاختيار مكياج الجامعة

ساعات ويبدأ العام الجامعي الجديد، الأيام الأولى التي تنتظرها العديد من الطالبات، للظهور خلالها بأفضل مظهر.

ويعد اقتناء المكياج، واحدا من أبرز اهتمامات الفتيات، لتجميلهن، وإظهار ملامحن.

وتفضل العديد من الفتيات، المكياج البسيط، للظهور بإطلالة طبيعية، تناسب بيئة الدراسة، وتوقيت الصباح، وتقع العديد ممن لا تمتلكن الخبرة منهن، في خطأ، وهو اقتناء المستحضرات أو أدوات المكياج غير المناسبة.

ومن جهتها، نصحت خبيرة التجميل، نورهان جلال، بأهمية الاهتمام بالبشرة أولا، من خلال تنظيفها، واستخدام غسول يتماشى مع نوعها، مع اقتناء واقي الشمس "sun block"، لحماية البشرة من أشعة الشمس، قبل تطبيق المكياج.

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وأكدت جلال، خلال حديثها لـ "هن" أنه يفضل أولا استخدام "فاونديشن" سائل، ملائم للون البشرة، مع توزيعه جيدًا.

أما عن المكياج، فأوضحت أنه يفضل أن يكون ذو ألوان فاتحة وهادئة، خاصة إذا كنتِ ممن يفضلن تطبيق الـ"آيشادو"، قائلة: "تبعد تمامًا عن الألوان الغامقة، زي الأسود والأزرق والزيتي، وتختار درجات البيجات والنود والبينك الفاتح والألوان الترابية".

ونصحت خبيرة التجميل أيضا، بالابتعاد عن الألوان النارية مثل "البرتقالي، والنبيتي".

أما عن أحمر الشفاه، فأكدت "جلال" أنه يفضل أن يكون مات، أو ذو لمعة بسيطة، وأن تتنوع ألوانه بين النود والكشمير ودرجات الروز.

وعن "البلاشر"، قالت: "اختاري لون من ألوان الخوخي أو الكشمير أو بينك فاتح".