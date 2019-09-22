محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- في اليوم الأول للمدارس تُحضّر عجينة البيتزا وتزيينها بالخضروات لتقديمها للطفل دوائر صغيرة. إليكِ عزيزتي طريقة عملها بحسب ما جاء بموقع "كوكباد": مقادير عجينة البيتزا: - 2 كوب دقيق. - ربع كوب زيت أو أكثر. - ملعقة كبيرة خميرة. Advertisements - رشة ملح. - 2 ملعقة كبيرة سكر. - كوب ماء دافئ. طريقة تحضير عجينة البيتزا: يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر، ثم يضاف الزيت والماء، وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمدة ساعة في مكان جاف ودرة حرارة منخفضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوجبة اللانش بوكس أول يوم.. وصفة تحضير عجينة البيتزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.