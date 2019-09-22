محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان الصباغ: تعتاد بعض السيدات على غسل الدجاج بالصابون المستخدم في تنظيف الصحون، دون إدراك أن تلك العادة قد تتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية. لقراءة المزيد عن: للتخلص من رائحة "الزفارة".. إليكِ الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج.. اضغط هنـــــــا

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