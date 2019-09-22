مفيدة لمرضى الضغط.. 10 فوائد يقدمها لك كوب من المياه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث: تعتبر المياه من المشروبات التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، لأنها تساهم في تنشيط الدورة الدموية، الأمر الذي يساعد أعضاء الجسم المختلفة على القيام بوظائفها الحيوية على أكمل وجه. لقراء المزيد عن: مفيدة لمرضى الضغط.. 10 فوائد يقدمها لك كوب من المياه.. اضغط هنـــــــــــا.

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