صديق الأب صاحب فيديو ضرب طفلته: "اتقبض عليه من ربع ساعة"

قال محمد العطا أبو قطيبة، من الرياض، صديق الأب صاحب الفيديو المتداول لضرب طفلته، إنه حال مشاهدته الفيديو شعر بالألم الشديد وعندما دقق في المشهد داخل الفيديو وجد أن صديقه هو من يقوم بذلك، فقام بقيادة سيارته على الفور وذهب إلى منزله من أجل معرفة ما حدث وكذلك معاتبته، موضحًا أنه تم القبض عليه منذ قليل حوالي ربع ساعة، وتم استجواب أبنائه والكشف الطبي عليهم، وهو الآن قيد التحقيق.

وأضاف "أبو قطيبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه وجد الشخص يبكي ويجلس أرضًا ولم يستطع أن يقف من أجل تحيته، موضحًا أنه أراد معرفة توابع هذا العمل غير المبرر، ولم يكن يحتاج تبرير.

وتابع صديق الأب: "الراجل قال لي الفيديو قديم من سنة وأكتر كمان، ومراتي اللي صورته لي عشان تستخدمه في أي وقت ضدي، دلوقتي أنا في خلاف مع زوجتي وفيه شوية زعل، وأنا ما قادر ألبي لها كل طلباتها، بس زوجتي اللي صورتني واستعملت هذا الفيديو ضدي الآن".

واستنكر أبو قطيبة موقف الأم قائلا: "أنا على طول قلت له لو المجتمع زعلان منك عشان ضربت طفلتك يبقى لازم المجتمع يزعل منها هي كمان عشان هي تركتك تضرب الطفلة واكتفت بالتصوير، فهي مشتركة بالجريمة".