الأب الذي ضرب ابنته: الفيديو المتداول كيدي.. وعندي مشكلات نفسية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو، يتضمن اعتذار الأب، الذي أثار جدلًا بضربه لابنته الصغيرة، لإجبارها على تعلم المشي.

وقال الأب، في مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، إنه يعتذر للنائب العام وللشعب والمجتمع، عما بدر منه خلال تعليمه ابنته المشي من خلال ضربه بها، متابعا: "زوجتي صورت هذا المقطع بشكل كيدي، حتى تصل إلى أغراض غير معروف".

وأضاف أن الغرض مما ظهر بالفيديو، هو تعليم الطفلة المشي، وهو ما نجح فيه، مستعرضا قدرتها على الحركة، لافتا إلى أنها بصحة جدية ولا تتعرض لتعنيف.

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وتابع: "الموضوع قديم وتبت إلى الله، كنت أمر بحالة نفسية، وكنت أحاول أن أمشي البنت"، مستطردا أن لديه 4 أبناء ومنشغل بتربيتهم، في ظل غياب والدتهم لمدة أسبوعين.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي تم تداولها بشكل واسع، لتتنوع الآراء بين المتعاطف مع الأب والمنتقد له، أبرزها: "الراجل طلع بيمر وبأزمة نفسية ومراته اللي ورطته، فعلا كيدهن عظيم"، و"مفيش أي مبرر بتصرفه الهمجي مع بنته"، و"فعلا.. ابحث عن المرأة في كل مصيبة"، و"يجب أن يحصل الزوجان على تأهيل نفسي قبل الإنجاب".

يشار إلى أنه تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم، مقطع فيديو لأب يضرب ابنته على ظهرها وقدمها، خلال تعليمها المشي، ما تسبب في موجة عارمة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي والمالية، وطالب كثيرون بمحاسبته.