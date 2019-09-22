الامارات | نجاة الظاهري وشيخة المطيري في «مقهى النشر»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة الظاهري وشيخة المطيري في «مقهى النشر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت فعاليات «مقهى النشر الإبداعي»، أول من أمس، الشاعرتين الإماراتيتين نجاة الظاهري، وشيخة المطيري في أمسية خاصة.

وألقت المبدعتان خلال الأمسية مختارات من قصائدهما، أخذتا فيها الجمهور إلى فضاءات عدة، في مقدمتها سيرة الأوطان.

وألقت شيخة المطيري قصيدة بعنوان «للحكاية بقية» تعود إلى قبل نحو 10 سنوات، ومنها:تركت حكايتها على أعتاب ذاكرتي وغابت.. واستوقفت ركب البنفسج هاهنا بالضبط عند مداخل الحلم القديم.. كانت ترتب كل يوم دمعها، وتضيف ملح شقائها لطعامها، وحديثها، كم سافرت عشرين صمتاً في عيون المتعبين.