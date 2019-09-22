الامارات | كوين: 22 ملم مساحة كافية للصراع والجوع

شكرا لقرائتكم خبر عن كوين: 22 ملم مساحة كافية للصراع والجوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - روى المصور الإيرلندي العالمي، فرانكي كوين بدايات علاقاته بفن التصوير، وقال: «كانت إيرلندا الشمالية بلادي تعيش واقعاً مضطرباً، الصراعات تملأ الشوارع والخطر يكمن في كل زاوية، ومن أجل حمايتي اشترى لي والدي كاميرا مستعملة بعدسة 22 ملم، وقال لي اذهب ومارس التصوير ولا تتورط في الصراع، فوثقت بهذه الكاميرا تاريخ الصراع الذي امتد عشرات السنوات».

وتابع كوين: «جزء كبير تحقق من أمنية والدي، فقد وفرت لي الكاميرا الحماية من طرفي الصراع، كل منهما اعتبرني محايداً ولست منحازاً للطرف الآخر».

كوين الذي تحدث خلال جلسة حوارية بعنوان «مشروع الصورة» ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» 2019، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، قدم للمشاهدين من خلال صوره حكاية مفصلة عن بلفاست بشكل خاص وإيرلندا الشمالية بشكل عام، وتناول في جلسته تفاصيل الصراع اليومي وضحاياه وتداعيات الإضراب الشهير عن الطعام الذي خاضه المعتقلون السياسيون الإيرلنديون في ثمانينات القرن الماضي.

ووجّه كوين نصيحة للمصورين قال فيها: «كمصور عليك أن تكون قريباً من الحدث، فأن تكون إلى جانب قضية معينة هو أن تعكس مدى قدرتك على الاقتراب والتماهي معها، لقد نزلت إلى الشارع وعشت كلّ تلك الظروف التي عاشها المتظاهرون ومشيت معهم، ووثقت حياة الناس، والكثير من الأحداث التي شكّلت مرحلة مهمة وحاسمة من تاريخ إيرلندا».